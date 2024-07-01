安迪．沃荷的滋味「它」最懂！高美館「瞬間」同名飲品 這裡都點得到

高美館與永心鳳茶品牌聯名《瞬間》調飲，以「杯中的美術館」為主題，用安迪．沃荷、彼得．多伊格（Peter Doig）等人的作品，結合在地風土食材調製出「喝的作品」。（高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕高雄市立美術館年度特展「瞬間－穿越繪畫與攝影之旅」即日起至11月17日登場，是英國泰德美術館歷年展期最長特展，高雄是英國海外唯一展出站，呈現20世紀最關鍵的55件繪畫與影像作品，從繪畫與攝影的互動關係，穿梭百年攝影與繪畫間的探問，交織出不同時期的創作瞬間。

安迪．沃荷（Andy Warhol）〈自肖像〉，是藝術家創新嘗試的代表作。（高美館提供）

高美館表示，為了致力打造親近藝術的無限可能與多元形式，此次串聯高雄品牌響應藝術融入美好生活，邀請高雄品牌永心鳳茶旗下月光茗酊室，聯名製作「瞬間」同名系列調飲，以「杯中的美術館」為題，從安迪．沃荷〈自肖像〉發想出「自畫像的異想」無酒精飲料，多變層次味覺與畫作互相呼應；而飲品「飄盪的湖中輕舟」也幻化出彼得．多伊格（Peter Doig）作品中的加拿大湖泊，結合在地風土食材傳遞清新風味。讓民眾不只從視覺欣賞作品，也能透過味蕾感受名作的「滋味」。

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