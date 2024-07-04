李遠帶頭看國片首衝《破浪男女》極為不安 楊雅喆教壓驚

李遠認為《破浪男女》探索人的內心深處不為人知的祕密，透過性愛，得到救贖。（資料照，双喜提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為鼓勵青年看國片，文化部長李遠身體力行，上週已率先觀賞了今年暑假第一檔台灣本土電影「破浪男女」，還在臉書貼文說到「觀影過程極為不安」，釣出導演楊雅喆笑回，「片尾楞嚴咒可以壓壓驚！」沒想到李遠說，「楞嚴咒一唱，更加驚慌。」

「這部電影直接探索人的內心深處不為人知的祕密，透過性愛，得到救贖。」李遠於臉書貼文表示，「我承認在觀影過程極為不安，情緒也極為複雜。」不過，李遠認為，這就是台灣的特色，「只有在這樣的自由民主的社會中，創作能量才能得到意想不到的成果。」

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李遠在臉書貼文說到「觀影過程極為不安」，釣出導演楊雅喆笑回，「片尾楞嚴咒可以壓壓驚！」（翻攝自李遠臉書）

李遠說，楊雅喆導演除了認真拍著他的每一部電影或是影集，「我們還常常在街頭運動中相遇。應該算是朋友吧？」楊雅喆用電影《血觀音》得到金馬獎最佳影片的獎金，再找到另外一半的資金，足足花了3年時間，終於完成了他的各種技術和臨場表演的難度都超高的下一部電影作品。

文化部推出文化幣暑假限定「國片馬拉松」，最高合計可領到1000點回饋。李遠也期待這部「議題性十足」的台灣電影，能夠「乘風破浪」締造高票房。

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