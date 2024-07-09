上陽明山舍廊房感受韓國魅力 1883仁川文化觀光中心開幕

充滿韓風的「1883仁川文化觀光中心」，即日起在陽明山舍廊房迎賓。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕上陽明山，不僅可尋訪美麗的陽明山國家公園、文化大學，現在還有充滿韓風的「1883仁川文化觀光中心」，即日起在陽明山舍廊房開設，歡迎大家前來交流，吸取韓國仁川的旅遊等相關資訊，並感受到韓國仁川的親切與溫暖。

「1883仁川文化觀光中心」的1883，代表仁川港開港的年代。（記者周幸叡攝）

仁川觀光公社崔部長（左起）、劉本部長及蔡次長，專程前來同賀「1883仁川文化觀光中心」開幕。（記者周幸叡攝）

提到韓國仁川，就讓人想到韓國最重要的門戶──仁川國際機場，仁川廣域市不論是在疫情期間或疫後，都積極開發仁川觀光資源，除了仁川國際機場的各項設施讓到訪韓國的旅客印象深刻，更積極開發及建設眾多不同屬性的觀光景點，呈現出仁川兼具現代與傳統、自然與奢華、療癒與冒險等，不同面貌的觀光資源。今年下半年為了能更貼近台灣的遊客，特別於陽明山舍廊房設置「1883仁川文化觀光中心」，將不定期提供觀光講座、文化體驗、影視交流等活動。

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負責1883仁川文化觀光中心的「亞洲朋友」李春成致詞表示，歡迎大家前來交流，感受仁川的魅力。（記者周幸叡攝）

仁川文化觀光中心名稱前為何加上1883？為什麼選在陽明山？負責1883仁川文化觀光中心的「亞洲朋友」李春成表示，1883年是韓國仁川港開港的那年，而「1883 仁川」LOGO旨在象徵仁川是韓國最棒的開港歷史文化城市；「1883仁川文化觀光中心」選在陽明山舍廊房，也蘊含著多面向的深意。首先，眾所周知陽明山的中國文化大學同時擁有韓文系、觀光系、影視傳播學系，培育許多青年學子，因此，仁川觀光公社也希望藉由如此地理優勢，可以和更多優秀的相關人才交流，讓仁川在台灣能有更深、更廣的推廣。

「1883仁川文化觀光中心」將不定期提供觀光講座、文化體驗、影視交流等活動。（記者周幸叡攝）

「1883仁川文化觀光中心」可免費穿韓服，在館內或館外庭園拍美照。（記者周幸叡攝）

其次，舍廊房在古時韓國傳統的家屋中，常被做為主人臨時休息或接待客人的場所，是一個輕鬆愉快的空間，人們可邊喝茶邊分享學問或世界故事。位於陽明山美軍宿舍區的「戲咖啡」，這次特別與「亞洲朋友」合作打造「陽明山舍廊房」，讓咖啡廳不但提供韓國家庭式飲食，掛滿韓國青紗燈籠的韓式空間也流洩濃濃韓味，燈光和座位也像家一般地舒適，還可免費體驗穿韓服、玩遊戲，仁川觀光公社希望「1883仁川文化觀光中心」設立在此，能讓對韓國仁川有興趣的朋友，輕鬆走進來，重新認識仁川、感受仁川的魅力。「1883仁川文化觀光中心」地址：台北市士林區長春街12號，營業時間：10：30起（週三公休），更多訊息詳詢「1883仁川文化觀光中心」官方臉書。



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