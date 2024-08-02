宜蘭傳藝點亮蘭陽仲夏夜 告五人開唱伴上萬遊客嗨翻

宜蘭傳藝中心今天啟動「愛在夏天．夜傳藝」系列活動，天團「告五人」返鄉開唱，吸引上萬遊客嗨翻蘭陽仲夏夜。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立傳統藝術中心宜蘭園區今天啟動「愛在夏天．夜傳藝」系列活動，天團「告五人」返鄉開唱，吸引上萬遊客嗨翻蘭陽仲夏夜，現場還啟動絢麗奪目的「光舞月河」夜間環景燈光秀，同時展現五大光景裝置，吸引民眾走入光影共舞，在唯美秘境「We sweet祈願竹林」及升級版的「祈緣藍眼淚」中浪漫放閃。

宜蘭傳藝打造祈願竹林，遊客可將心願寫在祈願卡後繫上竹子祈求心想事成。（記者王峻祺攝）

全聯福利中心今年攜手宜蘭傳藝園區，首度策劃傳藝夜間活動，即日起至8月24日，每週五、六限定舉辦璀璨奪目的「光舞月河」夜間環景燈光秀，並將園區原有系列地景裝置，編排打造為迷霧森林、心動鵲橋、魚耀隧道、祈緣藍眼淚、We Sweet祈願竹林等絕美景致。

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夜傳藝首日開幕，民眾帶著毛小孩入園同歡，在祈願竹林與藍眼淚光球合影。（記者王峻祺攝）

全聯行銷部協理劉鴻徵說，今年夜傳藝佈滿最新型電腦光束燈與雷射，超過百道光束縱橫交錯，去年再次造成轟動的「藍眼淚」也全面升級，1200顆大小光球，打造傳藝地景藝術，讓遊客感受宜蘭夜間的美好；另外全聯品牌We Sweet也與傳藝聯名推出七夕麻糬系列商品，邀民眾跟麻吉一起吃麻糬，感情會更好，結合產業、觀光及文化面，盼能帶動更多人往東部走。

全聯福利中心今年攜手宜蘭傳藝園區，首度策劃傳藝夜間活動，園區有許多光舞地景裝置，吸引民眾留影。（記者王峻祺攝）

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡說，疫情後加上地震，宜蘭、花蓮及台東觀光明顯受到影響，宜蘭是水的故鄉，今年夜間傳藝運用冬山河的內河道優勢，結合燈光、魚及河流等光影元素，讓傳藝日夜有不同美的面貌，雖是單點活動，但期望能有點線面的效益，除打造宜蘭夜間觀光，也把人潮帶往花東。

夜傳藝首日開幕表演，邀請天團「告五人」回宜蘭家鄉開唱，人潮擠爆園區。（記者王峻祺攝）

她說，夜傳藝也結合七夕活動，鼓勵民眾和心愛的人造訪，共創愛的回憶，全聯集團把過去單純的社會企業責任，躍升結合營業主軸擴大文化公益效益，創造共享價值，讓企業能支持更多文化公益團體，也讓民眾享受到更豐富的文化體驗場域，創造民眾受益、提升傳藝新面貌及集團新嘗試的三贏局面。

夜傳藝首日開幕表演，邀請天團「告五人」回宜蘭家鄉開唱，有歌迷中午就到場搶位，晚間月河畔草地已坐無虛席。（記者王峻祺攝）

夜傳藝首日開幕表演，邀請天團「告五人」回宜蘭家鄉開唱，人潮擠爆園區，有歌迷中午就到場搶位，晚間月河畔草地已坐無虛席，開場首曲演唱「帶我去找夜生活」，超高人氣直接嗨翻全場，另帶來多首招牌曲目，包括〈愛在夏天〉、〈披星戴月的想你〉等，搭配園區銀河奇景，相當浪漫。

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