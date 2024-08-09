8月暑假親子遊強檔 紙風車劇團《雨馬》要來台南

紙風車劇團《雨馬》今天到南市永華市政中心為戲宣傳，與小朋友開心互動。 （台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕深受大小朋友喜愛的紙風車劇團《雨馬》要來台南了！將於8月16日起在安平區安億停車場登演，現場還有台南在地特色市集與客家美食小吃，歡迎全國民眾來看戲。

台南市政府與行政院客家委員會合作，邀請紙風車劇團來「搬大戲」，今（9）日為活動暖身宣傳。台南市長黃偉哲表示，慶祝「臺南400」，紙風車劇團擔綱演出客家大戲《雨馬》，不僅佈景造型非常吸睛，劇情更是引人入勝，不管懂不懂客家話，都歡迎來觀賞，希望藉此讓許多人對於客語、客家文化產生興趣。

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台南市政府與行政院客家委員會合作，邀請民眾來看紙風車劇團客家大戲《雨馬》。（台南市府提供）

客家委員會主委古秀妃表示，台南的客家人雖然人口不多，但在「臺南400」歷程中，台南是客家人到台灣的第1站，藉此大戲公演活動，彰顯台南是台灣的客家族群跟其他族群一起在台灣島上生活的重要起點。

《雨馬》由客家委員會與紙風車劇團合作，改編自文化部長李遠（小野老師）繪本，是一部華、客語穿插的客家親子音樂劇，劇情隱喻台灣人追尋自己歷史過程，也透過劇中猴族與花族的故事，象徵族群的融合與理解的重要性，劇中的雨馬每每出現都會帶來幸福的彩虹，象徵為世界帶來希望與祝福，也為「臺南400」大典獻上祝福。

紙風車劇團《雨馬》深受小朋友喜愛。 （南市府提供）

南市客委會表示，《雨馬》於8月16至18日公演3天共8場次表演，皆免費入場、自由入座，現場將有台南在地特色市集，提供客家擂茶、客家仙草等客家美食、台南在地小吃及優質農特產品，讓民眾觀看演出的同時，還能品味台南文化與美食。

民眾白天可以到客家文化會館當一日「客星人」，參觀「臺南400客家大展」，認識台南客家歷史淵源，晚上再到安平區安億停車場找尋大、小雨馬，一同度過歡樂的暑假時光，共同尋找幸福的彩虹。

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