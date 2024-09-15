攝影家沈昭良北海道開展 台版舞台車助陣

台灣攝影藝術家沈昭良今年6月獲日本寫真協會頒發國際獎。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕台灣攝影藝術家沈昭良受邀到北海道東川町舉辦「廻流．復返 」攝影展 ，將於17日開幕。沈昭良這次不但帶來了「築地魚市場」、「STAGE」（舞台車）、「漂流」等3系列達百餘件原作，配合這次覽出，有台版變形金鋼之稱的舞台車也首次登陸北海道，展出期間將安排卑南族金曲歌王陳建年與日本愛奴族歌手OKI，進行台日原住民音樂交流。

沈昭良獲邀在北海道東川町展出3大系列攝影作品，圖為漂流（Drifting））系列作品之一。（沈昭良攝）

北海道東川町自1985年起，宣言成為日本的「攝影文化首都」後，舉辦東川町國際攝影節迄今已40年，為日本歷史最久且具穩定影響力的攝影節。今年跨海邀請家沈昭良作為台灣當代攝影代表性藝術家參展，完整展示他的3個攝影系列作品 ，包括「築地魚市場」（1993-2022）、「STAGE」（2005-2023）以及最新作「漂流」（2015~）等近百件作品。

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沈昭良獲邀在北海道東川町展出3大系列攝影作品，圖為築地市場系列作品之一。（沈昭良攝）

現任華梵大學攝影與VR設計系專任教授沈昭良，今年6月才獲得日本寫真協會頒發國際獎，表揚他長年對台灣和日本攝影交流的貢獻。

這次展出作品之一的「STAGE」系列，累積近三十國邀請展歷，沈昭良追逐舞台車在台灣各地演出的腳步，以鏡頭記錄各地環境的文化肖像，透過相對全面的踏查取樣，一方面體現舞台車與台灣庶民宗教、生活間的緊密關係，也進一步提示了嶄新且具外顯視覺性與內在意涵的台式美學實踐。

沈昭良鏡頭下的舞台車，這次將配合他在北海道東川町的展出登場，成為活動的開幕舞台。（沈昭良攝 ）

這次首次登陸北海道的舞台車「花鳥虹」，是在10年由日本舞台演出家柳美和的團隊，委託台灣舞台車製造商「吉大笙業」打造，主要做為劇團巡演之用，舞台本身在2014年送至日本時，還曾以現代美術作品於橫濱三年展中展出。

沈昭良這次在北海道展出「STAGE」等系列作品，首次在海外展覽活動中，舉辦大型開幕晚會活動，柳美和特別帶了這部舞台車前進北海道助陣。21日的開幕晚會中，將安排台灣卑南族金曲歌手陳建年與日本愛奴族歌手OKI進行台日原住民音樂交流，表演活動還將穿插極限鋼管舞與馬戲演出。

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