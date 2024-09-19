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用鏡頭記錄感動 全國身心障礙攝影賽台南樂活創佳績

2024/09/19 15:33

〔記者王姝琇／台南報導〕天主教光仁社福基金會舉辦「第4屆全國身心障礙者攝影比賽」得獎名單出爐，樂活社福慈善基金會脫穎而出，一口氣奪得一般大眾組優選、一般大眾組佳作、身障朋友組佳作三面大獎，基金會董事長王曉嵐讚賞不已，也感謝基金會員工們的努力付出。

第4屆「不一樣的感動」全國身心障礙者攝影比賽由資深攝影師莊崇賢、林文堂與光仁社福執行祕書王淑惠共同評審，參賽者人數爆量，每個作品都帶來大大的感動。

設有1個身心障礙者社區日間作業設施（小作所），及4個身心障礙者社區式日間服務據點的樂活社福慈善基金會每年參賽，據點人員從不同視角拍攝據點被服務者日常的平凡與不凡。今年奪得三面大獎。

樂活太陽花社工陳爵亦作品〈努力前行，我一定行〉，以及樂活島小作所教保員周惠靜的〈有愛無礙，一起為生命喝采〉，分別拿下一般大眾組優選與佳作。

樂活太陽花社工陳爵亦得獎作品〈努力前行，我一定行〉。（樂活社福慈善基金會提供）樂活太陽花社工陳爵亦得獎作品〈努力前行，我一定行〉。（樂活社福慈善基金會提供）

樂活島小作所教保員周惠靜得獎作品〈有愛無礙，一起為生命喝采〉。（樂活社福慈善基金會提供）樂活島小作所教保員周惠靜得獎作品〈有愛無礙，一起為生命喝采〉。（樂活社福慈善基金會提供）

陳爵亦透過作品表達出，為人父母最在乎的事情，不外乎就是子女，而從樂活太陽花據點知道有保齡球比賽的活動時，其中的智青承遠大聲的回應「好！」。那一刻開始，承遠媽媽全力的支持，工作人員卯足火力陪伴，練習拿取重物、擺動右手等體適能練習。比賽到來，承遠推動著輪椅、站上屬於自己的舞臺，當保齡球藉由輔助裝置滾落的瞬間，承遠和工作人員激動地擊掌，都在在見證智青一樣可以克服困難，勇往直前。

周惠靜則是在樂樂棒比賽結束後，因為結果不如預期，有人難過流淚，然而友誼的力量，讓智青們重新綻放光芒與笑容，沒有阻礙他們對樂樂棒的喜愛，相約明年再一起參加，而留下這張為自己歡呼喝采，加油的作品。

此外，樂活島小作所智青葉少軒以〈漁光海與天〉奪得身心障礙組佳作，也記錄下與媽媽一起回家的溫馨時刻。葉少軒說：「我的小作所在漁光島，媽媽來接我回家時拍的，天空和海好漂亮，有藍色、橘色、白色、灰色，好多顏色。」

樂活島小作所智青葉少軒得獎作品〈漁光海與天〉。（樂活社福慈善基金會提供）樂活島小作所智青葉少軒得獎作品〈漁光海與天〉。（樂活社福慈善基金會提供）

王曉嵐表示，樸實的文字帶給人們的感動如此震撼，照片中的景色讓人無法置信竟是出於身心障礙者之手，樂活基金會身心障礙者服務據點的日常，就是平凡與不凡交織而成。

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