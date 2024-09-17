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「400年的台灣顯影」看見大航海時代的福爾摩沙

2024/09/17 14:59

「400年的台灣顯影」，在藍晒圖文創園區的「聚珍臺灣」展出，展期即日起至11月1日。（記者洪瑞琴攝）「400年的台灣顯影」，在藍晒圖文創園區的「聚珍臺灣」展出，展期即日起至11月1日。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣是西太平洋上重要的小島，自古以來就是兵家必爭之地，早已透過海洋與世界接觸。「聚珍臺灣」正在藍晒圖文創園區展出「400年的台灣顯影」，展出大航海時代台灣古地圖演變，從中認識台灣自古以來重要歷史位置。

「400年的台灣顯影」由島嶼故事、聚珍臺灣、憫堂書店合辦， 策展人黃建龍表示，「台灣Formosa」從想像的島嶼到成為世界海洋版圖中的重點，透過海洋貿易，連結全世界，這次透過展出的古文物、書籍與古地圖，呈現400年來世界視野中的台灣。

其中最老的一張1584年地圖上，最接近台灣的位置是一座名為小琉球（Lequio minor）的地方，圖中的日本沒有北海道，朝鮮自成一個島嶼，想像中的亞洲與實際上的亞洲有些不同。該地圖是1613年出版的《小地圖集》（Atlas Minor）地圖，由約多庫斯·洪第烏斯（Jodocus Hondius）所繪製，他是根據製圖師亞伯拉罕·奧特柳斯（Abraham Ortelius）在1584年繪製的亞洲地圖再繪製的縮小版。

「400年的台灣顯影」展覽上最老的2、300年前古地圖。（記者洪瑞琴攝）「400年的台灣顯影」展覽上最老的2、300年前古地圖。（記者洪瑞琴攝）

由法國皇家海軍繪圖師里戈貝爾‧邦納（Rigobert Bonne）所繪製的〈東印度群島水文地理圖〉，以及1771年〈東印度航海圖〉，皆收錄於1770年代巴黎出版的《現代地圖集或全球各地海圖總集》，是該時期少數以福爾摩沙島置中的地圖。

黃建龍表示，16世紀後，荷蘭人和西班牙人來到台灣本島，島嶼的型態逐漸清晰，但地圖大多數仍是以南亞做為中心繪製，這張是僅有少數以台灣為中心的地圖，相當珍貴。台灣島嶼海岸線微變形，雞籠、大員兩個西荷曾駐地的區域明顯放大，但已有較為細部的資訊出現。

展覽中也有東印度公司「VOC」（東印度公司簡稱）字樣的水手水（酒）壺，產自日本有田、江戶末期。東印度公司（1602至1799年）是世界第一家跨國公司，往來東亞與歐洲開啟海上貿易，古物見證航海時代歷史。

「400年的台灣顯影」展期即日起至11月1日，地點在聚珍臺灣藍曬圖店。

東印度公司「VOC」字樣的水手水（酒）壺，見證大航海時代歷史。 （記者洪瑞琴攝）東印度公司「VOC」字樣的水手水（酒）壺，見證大航海時代歷史。 （記者洪瑞琴攝）

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