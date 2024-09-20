日藝術家真鍋大度現身TTXC 結合AI打造未來音樂

曾於里約奧運閉幕表演打響名號的新媒體藝術家「真鍋大度」將參展TTXC，為高雄的科技藝術拓展全新視野。（Sónar+D and Sónar 2023提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「2024 TTXC台灣文化科技大會」將於10月12日至27日在高雄駁二藝術特區展開，邀請《排球少年》導演滿仲勸與初代責編本田佑行首度來台開講，引起台灣粉絲轟動搶票外，當代知名新媒體藝術家真鍋大度也會親臨會場，以AI創作、未來音樂論壇、現場演出等3種型式，為台灣民眾帶來最強跨域的文化科技內容。

高市文化局表示， 2016年里約奧運的閉幕典禮上，交棒的東京以讓人目眩神迷的短短8分鐘表演驚艷全世界，而這場演出的製作團隊之一，正是由真鍋大度策劃，TTXC的G.A.M.E未來主題展中，真鍋大度應邀來台展出結合AI技術的創作，同時於國際論壇探討未來音樂，更將聯手日本新銳設計與表演團體「明和電機」，帶來難得一見的科技現場音樂會，為高雄拓展未來觀點與全新視野。

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「G.A.M.E未來主題展」規畫國際知名作品，亞洲藝術團隊「江戶未來世」的《屋台系列》，運用AI圖像生成技術，將台灣的夜市文化，形成一幅幅台式浮世繪的AI卷軸；數位CGI影像知名巨作《變形》，是英國科技藝術團隊「Universal Everything」的不敗經典，此次展出最新4K版本，觀眾可藉由以火、水、土、氣等不同元素組成的巨人，感受萬物由原點而生、又重回大地的奇妙循環；美國藝術家基爾．丹格．穆茲克瑙的《衍生遊戲 - 遊行》，以高效率運算技術結合動態視覺設計，每個乘載大會資訊的行走生物都由程式創建而成，四肢長度、步行速度、和身體大小的變數，造就每個行走生物的有趣性格特質。

「XR DREAMLAND」展覽中也有日本VR作品《茶道小精靈：千》，觀眾可以和虛擬世界的小精靈，一同體驗日本茶道的寧靜優美；法國虛擬實境大廠Astrea的最新作品《星際探索阿斯加》，觀眾帶上VR頭顯化身為太空探險者，搭上太空艙前往木星、土星，重返太空物理學家母親的調查任務。

TTXC國際論壇推出第2波重量級國際講者和節目，鎖定「創新科技」對未來內容的影響，全球數位藝術最大展演「林茲電子藝術節」大獎負責人小川繪美子，與TTXC「G.A.M.E未來主題展」策展人蔡宏賢對談「人工智慧與藝術的未來」；具備虛擬攝影棚領先技術的韓國VA Corporation的柳在奐、李壽英，分別曾參與《魔女二部曲》、《與神同行》及《王的男人》、《屍速列車：感染半島》經典作品製作，將以「虛擬製作技術開啟無限的影視創作之門」為未來內容帶來更多不同的可能。

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