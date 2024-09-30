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高美館30週年國際論壇「近未來」 勾勒科技與藝術融合創新方向

2024/09/30 13:45

高美館30週年國際論壇「近未來：美術館實踐再進化」，邀集英、美、德、日等國10位美術館專家講者，探討藝術機構的創新與轉型，科技與藝術融合的創新方向。（高美館提供）高美館30週年國際論壇「近未來：美術館實踐再進化」，邀集英、美、德、日等國10位美術館專家講者，探討藝術機構的創新與轉型，科技與藝術融合的創新方向。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館30週年國際論壇「近未來：美術館實踐再進化」，邀集英、美、德、日等國10位美術館專家講者，探討藝術機構的創新與轉型，科技與藝術融合的創新方向。

高美館代館長林羿妏表示，30年來高美館以多元豐富的展覽與推廣活動持續深化與城市的連結，面對科技快速變革，全球面臨少子化、邁入高齡社會下，美術館需思考多元發展與可能性，此次國際論壇「近未來」聚焦藝術與科技的數位溝通及跨世代共創共學，期盼眾人攜手描繪未來美術館創新實踐的藍圖。

德國基爾希博物館總監伊娜．內德邁爾（Ina Neddermeyer）以該館三項結合虛擬實境、無人機技術與區塊鏈的展覽為例，探討虛擬實境與展覽的創新結合；NTT日本互動藝術中心總策展人畠中実分享Covid-19休館期間與後疫情時代的展覽演變，並介紹從2020年起推出的「多層世界」系列展覽，實體展覽與虛擬元宇宙如何同步展出。

英國V&A兒童博物館總策展人艾力克斯．紐森（Alex Newson）介紹該館以「共同合作」為核心，針對不同年齡層受眾提供量身訂製的空間服務，強調與兒童、青少年、社區夥伴和家庭共同打造博物館的重要性。

泰德英國館及泰德現代美術館主任瑞秋．諾埃爾（Rachel Noel）則探討泰德美術館如何打破傳統博物館殿堂的距離感，並透過與青少年的長期合作計畫，聆聽採納年輕世代的意見，創造讓青少年觀眾感覺自在並擁有歸屬感的體驗。

高雄兒童美術館教育暨公共服務部代主任洪金禪分享該館如何以「玩中學」做為策展方向，讓孩童從玩耍中享受藝術，也點出時代變遷下面對設備空間的限制，如何跳脫思維，持續創造陪伴兒少的藝術場域。

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