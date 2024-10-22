全民運創意藝術裝置迎賓 台、日、德藝術家齊為選手加油

由日本知名的國際多媒體藝術家大石曉規創作的「榮光致勝」，就在屏東縣立田徑場。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024全民運動會將於本週六（26日）起在屏東縣登場，縣府邀請德國、台灣及日本的4組藝術家，以屏東運動特色為元素，於縣立體育館、田徑場、國際滑輪溜冰場、復興公園、萬丹游泳池5個運動場域，分別創作5組全新的藝術裝置，「藝」起來應援，為選手們喝采加油，爭取最大榮光。

全民運開幕在即，屏東縣政府文化處結合藝術創意與體育運動，以「光的流動」為靈感，邀請國內外藝術家共同完成5組運動主題藝術裝置。近日在不同競賽場地亮相，除了象徵屏東綻放榮光的運動精神，也透過藝術家分享、工作坊等各項推廣活動，讓大眾親近公共藝術。

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文化處表示，這5組裝置藝術中，由日本知名的國際多媒體藝術家大石曉規創作的「榮光致勝」，以其擅長的可愛風格創作一組4件的立體裝置，在屏東縣立田徑場觀眾席帶來令人驚喜的目光，與全場觀眾一起為場上選手加油，締造佳績。

德國藝術團隊Inges Idee在縣立體育館的大型地標裝置「時光滑輪」。（屏東縣政府文化處提供）

德國藝術團隊Inges Idee在縣立體育館的大型地標裝置「時光滑輪」，突顯屏縣滑輪溜冰運動的卓越成就。造型童趣十足，時鐘象徵運動員為實現目標而付出的努力及練習時光，兼具美感與實用性。另一件於屏東市復興公園的「籃光悠悠」，藝術家以幽默視角將籃框擬人化，藉由運動結合休憩的概念，豐富大眾對藝術與運動之間關聯的想像。

知名設計師Daniel Wong創作的「光速競跑」在潮州國際滑輪溜冰場現身。（屏東縣政府文化處提供）

位於潮州的國際滑輪溜冰場，由知名設計師Daniel Wong創作的「光速競跑」，作品靈感來自於屏東滑輪溜冰選手黃玉霖在亞運中的「奇蹟壓線」動作，以此讚頌運動員堅毅不放棄的態度。

在萬丹游泳池外的綠地有藝術家潘羽祐的作品「熠熠波光」。（屏東縣政府文化處提供）

在萬丹游泳池外的綠地，藝術家潘羽祐的作品「熠熠波光」，則以水上運動作為主題，搭配活潑的色彩和生動的造型，讓觀眾感受到夏日親水運動的清涼與愉悅。

文化處表示，為讓全民一起參與這項運動盛會，也邀請11位台灣新銳插畫家加入藝術應援行列，為屏東15家商家繪製專屬小卡，提供民眾免費索取收藏，熱情迎接來自全國各地的選手。觀賞運動場上全力競技之餘，也能體驗在地人文與美食，感受屏東這座城市的豐富與魅力。

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