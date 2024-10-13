以構樹樹皮布創作工藝 排灣族藝術家奪屏東獎

屏縣排灣族藝術家峇岦嵐偲・旮札涅蘫（右）、來自台中的林冠名（左）獲得「屏東獎」 ，接受屏東縣長周春米（中）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024年屏東獎今天（13日）於屏東美術館舉行頒獎典禮，今年共有70件作品獲獎，屏東排灣族藝術家峇岦嵐偲・旮札涅蘫，以及來自台中的林冠名，獲得首獎「屏東獎」，各獲頒15萬元獎金，作品將由屏東縣政府典藏。

2024屏東獎今天在屏東美術館舉行頒獎典禮，共有70件作品獲獎。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米表示，「屏東獎」提供來自各地藝術創作者切磋、交流的平台，拓展藝術的多元。9月啟用的屏東縣典藏中心，收藏歷年的屏東獎首獎作品，預計明年中還有縣立美術館落成啟用，期藉由持續培育、鼓勵藝術創作人才，打造屏東大博物館群藝術展覽、美學教育的基地。

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屏東獎今年收件908件作品創新高，參賽類別為第一類作品含水彩、油畫、版畫、平面複合媒材、粉彩、壓克力等共630件；第二類作品為雕塑、工藝、空間裝置、綜合造型等共278件。

第一類屏東獎得主林冠名和得獎作品「睡眠集中營」。（記者羅欣貞攝）

第一類屏東獎得主林冠名曾經離開創作6年，今年重回創作滿2年，得獎對他來說意義重大，他說，此次的複合媒材創作「睡眠集中營」，是以原子筆、麥克筆及馬糞紙為主媒材，作品影射現下「躺平主義」，表達看似在放棄的過程中的情緒拉扯。

評審認為，林冠名作品除繪畫能力很好之外，表現層次非常豐富，形式很少見，內容則反映出現代人共同的生活焦慮，呈現後疫情的存在經驗，因此在競爭激烈的作品中被凸顯出來。

第二類屏東獎得主峇岦嵐偲・旮札涅蘫和得獎作品「大聲種籽」。（記者羅欣貞攝）

第二類屏東獎得主峇岦嵐偲・旮札涅蘫表示，作品「大聲種籽」是以傳統構樹樹皮布工藝創作，構樹和南島語族間關係密切，過去排灣族曾有樹皮製作衣服的紀錄，盼透過此次創作將遺失的傳統工藝以不同表現方式呈現出來，將構樹樹皮敲打成樹皮布，一片約需敲20分鐘，約用了百片樹皮布完成作品，宛如喇叭及收音器的造型，就像是耳朵與嘴巴，用耳朵收集文化的美好震動，再用嘴巴轉成歌聲傳揚出去，象徵自身傳承文化的智慧與決心。

評審認為第二類得獎作品運用敲擊拍打延展構樹樹皮，捕捉失傳的古早編織記憶，呈現對土地、生命哲學的反省，用在地的材料對應現在的國際趨勢，思考人類跟環境的關係。

文化處表示，除了屏東獎，另選出優選合計41件、入選27件。得獎作品即日起於屏東美術館展出至11月10日。

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