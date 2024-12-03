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中市古蹟「摘星山莊」整建流標多次終於發包 預計明年2月動工

2024/12/03 14:54

台中市定古蹟「摘星山莊」今年一月底休館，不對外開放。（記者歐素美攝）台中市定古蹟「摘星山莊」今年一月底休館，不對外開放。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市市定古蹟「摘星山莊」，因漏水、構造開裂、黏結材、灰漿等流失，再加上蟲害、木材腐朽等問題日益嚴重，台中市文化資產處爭取中央補助，今年1月底休館辦理整修，但連續3次發包皆流標，近日終於以2897萬5000元發包出去，立委楊瓊瓔今天邀集相關單位會勘，預計明年2月動工，2026年8月完工。

摘星山莊因建築出現漏水、白蟻等問題，台中市文資處於今年1月27日起休館，不再對外開放，僅假日開放團體預約導覽。市府並爭取中央補助經費辦理修復工程，總經費3493.2萬，中央及地方各付一半，但自2月起發包，屢次流標，近日辦理第4次發包終於有廠商投標並得標。

立委楊瓊瓔邀文化部及文資處等會勘摘星山莊。（記者歐素美攝）立委楊瓊瓔邀文化部及文資處等會勘摘星山莊。（記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔今天邀集市議員賴朝國、文化部及台中市文資處等會勘，廠商表示，摘星山莊整建工程得標金額為2897萬5千元，將由市府及中央各支應一半，工期預計為540個日曆天，預計明年2月動工，後年8月完工。

市議員賴朝國表示，摘星山莊具有重要的歷史價值，對潭子區大豐里而言非常重要，盼能整建後將摘星山莊推廣出去，讓各地遊客都知道並前來參觀這美麗的文化瑰寶。

楊瓊瓔則指出，摘星山莊重建，感謝整朝國議員爭取市府手自籌一半的經費；由於摘星山莊的停車空間不大，盼未來重建後能透過舉辦小型活動等回饋大豐里民。

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