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嘉檢退休科長劉婷瑟畫筆揮灑心境 個展現臺陽獎作品

2024/12/11 14:27

劉婷瑟（右）在嘉義縣梅嶺美術館舉辦個展，展覽由指導老師莊玉明（左）策畫。（劉婷瑟提供）劉婷瑟（右）在嘉義縣梅嶺美術館舉辦個展，展覽由指導老師莊玉明（左）策畫。（劉婷瑟提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地檢署退休紀錄科長劉婷瑟，在職期間學畫有成，去年還獲得臺陽美展首獎。劉婷瑟今年7月退休，本月起至12月29日在嘉義縣梅嶺美術館舉辦「美好人生~劉婷瑟油畫創作展」，展出包括臺陽美展得獎作品〈鳥店II〉等100多幅作品，以畫作與鄉親分享退休心境。

劉婷瑟說，因對繪畫有興趣，承辦嘉檢藝文大廳業務時，結識油畫家王錦堂，2015年受王的鼓勵學油畫，後來由油畫家莊玉明接續指導，透過繪畫紓壓、療癒身心。

劉婷瑟說，此次個展是第10場個展，展品100多幅，除有早期創作作品，大部分為近4年創作，如瓶中花語系列，以半抽象、抽象畫抒發退休後的「美好人生」心境。

劉婷瑟去年獲臺陽獎首獎作品〈鳥店II〉此次將在嘉縣展出。（劉婷瑟提供）劉婷瑟去年獲臺陽獎首獎作品〈鳥店II〉此次將在嘉縣展出。（劉婷瑟提供）

策展人莊玉明表示，劉婷瑟去年以油畫〈鳥店II〉榮獲第86屆臺陽展首獎—臺陽獎暨楊三郎獎，傳承嘉義畫都藝術風華，也是繼張義雄、郭東榮、陳銀輝、詹浮雲、蒲浩明等大師之後獲獎的藝術家；劉婷瑟近作，2024瓶中花語~牛奶瓶系列，特別展出3張100號連作，是她回憶童年鮮奶瓶造型，加入花的元素，溫馨滋味而有新意，色彩亮麗。

「美好人生~劉婷瑟油畫創作展」分4個子題：生活滋味、寫生風情、獲獎系列、私房畫語（素描、手稿），展期即日起到12月29日，12月15日下午3點舉行開幕式，12月20日上午10點舉行座談會。

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