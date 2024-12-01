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【藝術文化】紙風車368第3輪巡演 第1場嘉義義竹登場

2024/12/01 05:30

紙風車368兒童藝術工程昨日啟動第3輪首演，吸引超過3000名觀眾觀賞。（紙風車劇團提供）紙風車368兒童藝術工程昨日啟動第3輪首演，吸引超過3000名觀眾觀賞。（紙風車劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕紙風車劇團啟動第3輪368兒童藝術工程巡演，首場昨（30）日晚間在嘉義縣義竹鄉登場。昨日上午，紙風車文教基金會執行長張敏宜、嘉義鄉義竹鄉長黃政傑及特技演員們組成「巡庄」車隊提前入庄宣傳，一到傍晚，3千多名觀眾便擠進義竹國小操場準備看演出。

張敏宜表示，義竹是一個溫暖又霸氣的地方，「368工程跑3輪，紙風車已經來義竹4次，每次都是『義竹會』小額集資1百2百、1千2千地募滿演出經費。」她印象很深刻，319鄉村兒童藝術工程第1次到義竹是2007年，「活動前1個月，鄉長就帶隊去台中龍井觀摩演出；活動當天，全鄉大人小孩一起裝扮遊行，熱鬧辦喜事！看到『有錢出錢，有力出力』的一幕活生生在眼前上演，每個人都很感動，這也是義竹鄉親自稱『義竹會』的由來。」

紙風車昨日獻演與10月台北首演同樣的劇碼──《台灣幻想曲》特別版，表演者不斷挑戰極限，攀高、飛躍、迅速變換隊形，觀眾屏氣凝神，發出一陣陣驚呼和掌聲。第3輪演出內容融入「永續」概念，全新製作的互動單元「剩食的逆襲」更是迴響熱烈。

紙風車劇團團長任建誠分享，前晚彩排時，消息靈通的孩子呼朋引伴過來，看得津津有味。「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」推動委員會執行委員鎰勝工業，還準備有唐吉軻德意象的延長線，送給現場捐款的民眾，執行委員NET也提供多款紙風車人物T-shirt義賣，獲得鄉親們的熱烈支持。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程將陸續安排至全國演出，演出詳詢紙風車劇團臉書粉絲專頁與官網。

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