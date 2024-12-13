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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

縣定古蹟章寶宮鋼棚籠罩近10年 地方盼盡速修復

2024/12/13 14:18

四湖章寶宮為縣定古蹟，不過鋼棚保護廟體近10年，地方仍心繫修復進度，不願再看到「鐵皮籠罩」。（記者李文德攝）四湖章寶宮為縣定古蹟，不過鋼棚保護廟體近10年，地方仍心繫修復進度，不願再看到「鐵皮籠罩」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣四湖鄉章寶宮已50年歷史，曾邀請國內已故彩繪巨匠陳壽彝彩繪，因此獲公告為縣定古蹟，但廟體如今出現屋瓦塌陷、漏水等問題，地方盼修復。為等修復經費到位，縣府也在廟體上蓋「鋼棚」保護近10年。當地民眾仍心繫進度，不願再看到廟宇被籠罩。縣府文觀處表示，4月底送文化部修復工程補助計畫，文化部9月請縣府待年底中央地方創生計畫公布後，修正提案計畫提升地方文創產業效益，將盡速修改完成後再送中央申請補助。

章寶宮廟體已出現屋瓦滑落等問題，地方盼盡速修復。（記者李文德攝）章寶宮廟體已出現屋瓦滑落等問題，地方盼盡速修復。（記者李文德攝）

章寶宮奉祀天上聖母，建廟於1974年，廟方在1978年邀請陳壽彝針對廟體彩繪，從三川殿至正殿共140幅作品，是全國保留其作品數量第二多廟宇，也因此在2016年獲縣府公告為縣定古蹟，極具文化價值。

廟方主委吳默深表示，廟體2013年便出現漏水、屋瓦滑落等情形，地方便討論修復計畫，但因建築保護在即，2017年縣府先行在正殿上方加蓋鋼棚保護。

章寶宮內有140件已故國寶大師陳壽彝彩繪作品，是全國第二多其作品的廟宇。（記者李文德攝）章寶宮內有140件已故國寶大師陳壽彝彩繪作品，是全國第二多其作品的廟宇。（記者李文德攝）

當地居民表示，鐵皮籠罩將近10年，現在屋底瓦片滑落更加嚴重，伴隨著沿海地區風勢伴隨著鹽分、甚至還有白蟻蛀蝕，廟內木構件已受潮、朽壞開裂，甚至有的梁柱出現漸漸下凹的情況，損毀程度日益嚴重，盼望能夠得到修復，不願再看到漂亮的廟宇被鐵皮屋毀壞美觀。

章寶宮內有140件已故國寶大師陳壽彝彩繪作品，是全國第二多其作品的廟宇。（記者李文德攝）章寶宮內有140件已故國寶大師陳壽彝彩繪作品，是全國第二多其作品的廟宇。（記者李文德攝）

吳默深說，當地都殷切期盼修復進度能向大家報告，甚至希望趕緊啟動修復，如此也能保護國寶大師的作品，實不希望陳壽彝絕美的彩繪因此消失。

縣府文觀處表示，2022年文化部補助176萬加上縣府自籌共220萬元進行細部規劃設計，今年4月底送文化部修復工程補助計畫，文化部9月請縣府俟年底中央地方創生計畫公布後，修正提案計畫提升地方文創產業效應益，將配合進程盡速修改完成後再送中央申請補助。

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