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斥資近億元打造「小京都」 斗南分局舊廳舍成觀光文化新亮點

2024/12/10 15:26

雲林縣定古蹟斗南分局舊廳舍活化成為古蹟餐廳。（記者黃淑莉攝）雲林縣定古蹟斗南分局舊廳舍活化成為古蹟餐廳。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣定古蹟「斗南分局舊廳舍」，縣府於2017年投入5000萬元修復完工，順利招租，業者還斥資4000多萬元聘請設計師裝修、造景，打造日本小京都，並活化結合藝文展覽、餐飲及體驗的古蹟餐廳。對外開外後，吸引不少人朝聖，成為地方觀光文化新地標。

斗南分局舊廳舍活化成古蹟餐廳今（10）日剪綵開幕，雲林縣長張麗善、議長黃凱、斗南鎮長沈暉勛及議員蔡東富、賴明源、簡慈坊等人都與會。縣長張麗善指出，斗南分局舊廳舍為日式建築，縣府在2009年登錄為縣定古蹟，2017年修復完成，避免成為蚊子館，縣府積極招租，感謝雲林在地子弟帶著餐飲團隊返鄉經營，創造就業機會，也使用在地農特產品做食材，增加農民收入。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，斗南分局舊廳舍是1930年（昭和5年）興建，是縣內警察辦公廳舍最大、最完整的建物，更見證台灣鄉鎮警政、戶政、消防、保甲等社會安全機制的發展，且在修復過程發現1950年代的拘留所遺構，該處空間保留做為「時光拘留所」，陳列當年相關的歷史資料，也做為展示空間。

斗南分局舊廳舍修復時發現的1950年代拘留所遺構，完整保留做為時光拘留所展示空間。（記者黃淑莉攝）斗南分局舊廳舍修復時發現的1950年代拘留所遺構，完整保留做為時光拘留所展示空間。（記者黃淑莉攝）

陳壁君說，2017年修復完成，在2020年首次招租，因疫情衝擊業者解約，縣府重新招商由斗南在地東豪冷凍食品進駐，以古蹟餐廳為主保留原有廳舍建築風貌，又融入現在最夯的日式庭園風，從室內到戶外打造截然不同新風貌，期望藉由斗南分局舊廳舍的活化帶動地方觀光文化風華再現。

營運團隊負責人施財源指出，斗南舊分局是日式建築，為展現古蹟建築獨特的魅力，聘請日本設計師花費4200萬打造小京都風格，不過古蹟活化仍要靠民眾的支持，才能有更美好的永續發展。

文觀處表示，配合開幕即日起至明年3月15日，在館內的時光拘留所舉辦「台灣貨幣史收藏展」，歡迎民眾前往參觀。

裡面打造的日式庭園成為民眾拍照、打卡熱點。（記者黃淑莉攝）裡面打造的日式庭園成為民眾拍照、打卡熱點。（記者黃淑莉攝）

業者打造日式庭園及造景。（記者黃淑莉攝）業者打造日式庭園及造景。（記者黃淑莉攝）

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