自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

雲林廢棄物變身裝置藝術 奪美國設計大獎銀獎

2024/12/06 15:57

以二手不鏽鋼、玻璃再製品及海洋廢棄物創作的「永續羅曼史」獲2024美國MUSE DESIGN AWARDS設計大獎銀獎肯定。（雲林縣環保局提供）以二手不鏽鋼、玻璃再製品及海洋廢棄物創作的「永續羅曼史」獲2024美國MUSE DESIGN AWARDS設計大獎銀獎肯定。（雲林縣環保局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣環保局為鼓勵民眾參與資源再利用，發揮創意把廢棄物變藝術品，在西螺森活武樹園區打造3件裝置藝術品，全都是以回收材料再利用，其中一件以二手不鏽鋼、玻璃再製品及海洋廢棄物創作的「永續羅曼史」獲2024美國MUSE DESIGN AWARDS設計大獎銀獎肯定。

利用二手不鏽鋼、回收寶特瓶做成的「森生不息」耶誕樹，樹上及樹旁的裝飾品則是民眾利用廢棄物創作的耶誕飾品。（雲林縣環保局提供）利用二手不鏽鋼、回收寶特瓶做成的「森生不息」耶誕樹，樹上及樹旁的裝飾品則是民眾利用廢棄物創作的耶誕飾品。（雲林縣環保局提供）

環保局表示，隨著國人生活型態轉變，網路、電視購物取代傳統賣場，加上外送服務興起，包裝及一次性用品等廢棄物量愈來愈多，為鼓勵民眾從源頭減量，除宣導減少使用一次性用品、回收再利用，同時也大力推動全循環政策，把垃圾轉成黃金，包括將垃圾燃料化，資源回收物變藝術或裝飾品等。

環保局長張喬維指出，環保局將在12月21日在西螺森活武樹園區辦理「永續耶誕市集」，這次活動主題以廢棄物再生為主題，除有縣民環保耶誕裝飾作品徵件，還邀請藝術創作者創作3件以循環再利用材料做的裝置藝術品，即日起12月25日結束。

二手鍍鋅鋼絲創作的「熊熊找不到家」。（雲林縣環保局提供）二手鍍鋅鋼絲創作的「熊熊找不到家」。（雲林縣環保局提供）

環保局廢棄物管理科長鄧雅謓表示，3件作品為二手不鏽鋼、回收寶特瓶做成的「森生不息」耶誕樹，二手鍍鋅鋼絲創作的「熊熊找不到家」，二手不鏽鋼、玻璃再製品及海洋廢棄物等創作的「永續羅曼史」。

鄧雅謓說，「永續羅曼史」造型是一隻求婚姿態的左手，無名指上戴著婚戒展現雲林對環境永續承諾的決心，及對自然資源循環與環境保護的責任。藍、綠、黃及紅4色，分別代表天空、作物、太陽及生命力，象徵我們與自然相互依賴的關係，也展現對生態環境的長久承諾。

張喬維指出，12月有充滿歡樂、溫馨的耶誕節，3件裝置藝術品展期至25日，並在21日下午4時至8時30分舉辦「永續耶誕市集」，有精選餐飲、手作體驗及在地農產等特色店家參與，還有舞蹈、魔術及音樂等精采表演，歡迎大家一起來參加。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應