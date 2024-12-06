雲林廢棄物變身裝置藝術 奪美國設計大獎銀獎

以二手不鏽鋼、玻璃再製品及海洋廢棄物創作的「永續羅曼史」獲2024美國MUSE DESIGN AWARDS設計大獎銀獎肯定。（雲林縣環保局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣環保局為鼓勵民眾參與資源再利用，發揮創意把廢棄物變藝術品，在西螺森活武樹園區打造3件裝置藝術品，全都是以回收材料再利用，其中一件以二手不鏽鋼、玻璃再製品及海洋廢棄物創作的「永續羅曼史」獲2024美國MUSE DESIGN AWARDS設計大獎銀獎肯定。

利用二手不鏽鋼、回收寶特瓶做成的「森生不息」耶誕樹，樹上及樹旁的裝飾品則是民眾利用廢棄物創作的耶誕飾品。（雲林縣環保局提供）

環保局表示，隨著國人生活型態轉變，網路、電視購物取代傳統賣場，加上外送服務興起，包裝及一次性用品等廢棄物量愈來愈多，為鼓勵民眾從源頭減量，除宣導減少使用一次性用品、回收再利用，同時也大力推動全循環政策，把垃圾轉成黃金，包括將垃圾燃料化，資源回收物變藝術或裝飾品等。

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環保局長張喬維指出，環保局將在12月21日在西螺森活武樹園區辦理「永續耶誕市集」，這次活動主題以廢棄物再生為主題，除有縣民環保耶誕裝飾作品徵件，還邀請藝術創作者創作3件以循環再利用材料做的裝置藝術品，即日起12月25日結束。

二手鍍鋅鋼絲創作的「熊熊找不到家」。（雲林縣環保局提供）

環保局廢棄物管理科長鄧雅謓表示，3件作品為二手不鏽鋼、回收寶特瓶做成的「森生不息」耶誕樹，二手鍍鋅鋼絲創作的「熊熊找不到家」，二手不鏽鋼、玻璃再製品及海洋廢棄物等創作的「永續羅曼史」。

鄧雅謓說，「永續羅曼史」造型是一隻求婚姿態的左手，無名指上戴著婚戒展現雲林對環境永續承諾的決心，及對自然資源循環與環境保護的責任。藍、綠、黃及紅4色，分別代表天空、作物、太陽及生命力，象徵我們與自然相互依賴的關係，也展現對生態環境的長久承諾。

張喬維指出，12月有充滿歡樂、溫馨的耶誕節，3件裝置藝術品展期至25日，並在21日下午4時至8時30分舉辦「永續耶誕市集」，有精選餐飲、手作體驗及在地農產等特色店家參與，還有舞蹈、魔術及音樂等精采表演，歡迎大家一起來參加。

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