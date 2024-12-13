刺繡紙藝跨域合作 完成縮小版朴子媽祖出巡

嘉義縣刺繡學會與朴子市公所促成刺繡與紙藝跨域結合，完成縮小版的媽祖出巡轎班。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市是傳統刺繡重鎮，朴子市公所與嘉義縣刺繡文化學會推動傳統技藝跨域合作，將手工刺繡與紙藝結合，由刺繡老師與紙藝大師蔡承哲完成縮小版配天宮媽祖出巡作品，明天起在刺繡文化館展出，讓觀眾見證精緻的刺繡與紙藝工藝。

用紙做的超小龍柱。（記者林宜樟攝）

嘉義縣刺繡文化學會理事長周讓廷說，朴子刺繡歷史悠久，學會與公所思考創新，因而結合在地知名紙藝大師蔡承哲一同進行創作；本次製作的「樸仔媽陣頭」作品，以如鎖鍊繡、結粒繡等30餘種刺繡技法呈現，因是縮小版作品，難度很高，可讓民眾認識媽祖出巡的配置、型態，見證傳統技藝。

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紙藝細緻呈現神轎的裝飾。（記者林宜樟攝）

蔡承哲說，紙藝部分主要是仿造二媽的早期神轎，以紙藝工法製作超小型的神轎紋路、龍柱、轎頂及五指山等部位零件，搭配木製品組裝而成，並用三D列印製作轎班尪仔的身軀，再用紙糊技法製作虎爺神尊。

轎頂的手工刺繡很精緻。（記者林宜樟攝）

刺繡老師張簡計在神轎轎頂刺繡文字、八仙手持法器、紅花白花及神龍；楊李淑珍負責刺繡頭旗，以擅長的結粒繡呈現圖案立體感；顏淑端刺繡娘傘，呈現八仙及神龍意象，並與東石高中、朴子國小、大同國小及安東國小老師合作，製作轎班尪仔的衣飾；完成三角旗的簡素珍說，本次作品小，難度高，她用金蔥線等不同顏色的線完成圖騰，很有成就感；謝秋蘭負責刺繡的報馬仔旗，顏玫珍製作日月傘，虎爺神衣由黃涂速美負責，眾人一同完成作品。

縮小版的朴子媽祖出巡轎班。（記者林宜樟攝）

周讓廷說，本次呈現的作品是12年一次的樸仔媽「海表聖會」出巡轎班，精緻呈現報馬仔手持的紙傘、銅鑼、豬腳、韭菜及葫蘆，明天上午將由幼兒園學童一同拿著進場展示，難得一見，歡迎民眾前來欣賞。

紙糊的虎爺神尊。（記者林宜樟攝）小型頭旗用結粒繡呈現立體感。（記者林宜樟攝）

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