自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

刺繡紙藝跨域合作 完成縮小版朴子媽祖出巡

2024/12/13 14:24

嘉義縣刺繡學會與朴子市公所促成刺繡與紙藝跨域結合，完成縮小版的媽祖出巡轎班。（記者林宜樟攝）嘉義縣刺繡學會與朴子市公所促成刺繡與紙藝跨域結合，完成縮小版的媽祖出巡轎班。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市是傳統刺繡重鎮，朴子市公所與嘉義縣刺繡文化學會推動傳統技藝跨域合作，將手工刺繡與紙藝結合，由刺繡老師與紙藝大師蔡承哲完成縮小版配天宮媽祖出巡作品，明天起在刺繡文化館展出，讓觀眾見證精緻的刺繡與紙藝工藝。

用紙做的超小龍柱。（記者林宜樟攝）用紙做的超小龍柱。（記者林宜樟攝）

嘉義縣刺繡文化學會理事長周讓廷說，朴子刺繡歷史悠久，學會與公所思考創新，因而結合在地知名紙藝大師蔡承哲一同進行創作；本次製作的「樸仔媽陣頭」作品，以如鎖鍊繡、結粒繡等30餘種刺繡技法呈現，因是縮小版作品，難度很高，可讓民眾認識媽祖出巡的配置、型態，見證傳統技藝。

紙藝細緻呈現神轎的裝飾。（記者林宜樟攝）紙藝細緻呈現神轎的裝飾。（記者林宜樟攝）

蔡承哲說，紙藝部分主要是仿造二媽的早期神轎，以紙藝工法製作超小型的神轎紋路、龍柱、轎頂及五指山等部位零件，搭配木製品組裝而成，並用三D列印製作轎班尪仔的身軀，再用紙糊技法製作虎爺神尊。

轎頂的手工刺繡很精緻。（記者林宜樟攝）轎頂的手工刺繡很精緻。（記者林宜樟攝）

刺繡老師張簡計在神轎轎頂刺繡文字、八仙手持法器、紅花白花及神龍；楊李淑珍負責刺繡頭旗，以擅長的結粒繡呈現圖案立體感；顏淑端刺繡娘傘，呈現八仙及神龍意象，並與東石高中、朴子國小、大同國小及安東國小老師合作，製作轎班尪仔的衣飾；完成三角旗的簡素珍說，本次作品小，難度高，她用金蔥線等不同顏色的線完成圖騰，很有成就感；謝秋蘭負責刺繡的報馬仔旗，顏玫珍製作日月傘，虎爺神衣由黃涂速美負責，眾人一同完成作品。

縮小版的朴子媽祖出巡轎班。（記者林宜樟攝）縮小版的朴子媽祖出巡轎班。（記者林宜樟攝）

周讓廷說，本次呈現的作品是12年一次的樸仔媽「海表聖會」出巡轎班，精緻呈現報馬仔手持的紙傘、銅鑼、豬腳、韭菜及葫蘆，明天上午將由幼兒園學童一同拿著進場展示，難得一見，歡迎民眾前來欣賞。

紙糊的虎爺神尊。（記者林宜樟攝）紙糊的虎爺神尊。（記者林宜樟攝）小型頭旗用結粒繡呈現立體感。（記者林宜樟攝）小型頭旗用結粒繡呈現立體感。（記者林宜樟攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應