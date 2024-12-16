提升服務品質 新營文化中心進行結構整修

已有41年歷史的新營文化中心，12月起進行結構補強修繕，維持部分空間與場域正常營運，預計明年12月完工。（新營文化中心提供）

〔記者王涵平／台南報導〕已有41年歷史的新營文化中心，12月起進行結構補強修繕，維持部分空間與場域正常營運，預計明年12月完工。

南市文化局表示，新營文化中心於1983年啟用，為提升服務品質，補強整修工程包含本棟建築外壁防水、公共藝術維護、館舍換窗、室內裝修與結構補強等工事，戶外區域影響範圍包括戶外廣場、綠川廊道、停車場、側門通道及演藝廳門口等區域。

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室內場域則影響圖書館使用，包含視聽區暫停開放、東南亞書區位置調整、6樓自修室因應工事會進行短暫封閉。展覽空間影響則為第一畫廊與第三畫廊，明年1月起先暫停營運，而演藝廳大廳也會因應結構工程暫時封閉。

文化中心指出，工程期間仍維持部分空間與場域正常營運，設置安全標示及災防動線，提醒民眾於館舍進出時務必注意安全，配合相關防護措施，以確保工程順利安全進行。

新營文化中心表示，施工期間可能產生噪音、對空間及服務產生影響，希望民眾理解，期待工程完成後，提供更安全的文化場域體驗。

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