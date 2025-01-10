越南籍林俊義揮毫越南文春聯 超夯「台灣尚勇」現蹤

成大台文系大三同學、越南籍林俊義，今天穿著越南傳統服飾，在開基玉皇宮廟埕現場揮毫。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕成大台文系大三同學、越南籍林俊義今天穿著越南傳統服飾，在開基玉皇宮廟埕現場揮毫，用羅馬拼音書寫「台灣尚勇」及越南文「福祿壽」春聯，吸引民眾圍觀。

北區區公所今日在開基玉皇宮舉辦蛇來運轉慶新春春聯揮毫暨鎮北學堂成果展。（記者王姝琇攝）

北區區公所今天舉辦蛇來運轉慶新春春聯揮毫暨鎮北學堂成果展，立人國小弦樂團及國樂團帶來開場演出，7位鎮北學堂書法老師現場揮毫春聯，同時舉辦油畫、糊紙、手工皂、色鉛筆等成果展，民眾參與踴躍；傳統工藝糊紙保存者吳文進亦在現場將作品《神龍》獻給開基玉皇宮典藏。

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越南籍林俊義用羅馬拼音書寫「台灣尚勇」及越南文「福祿壽」春聯。 （記者王姝琇攝）

鎮北學堂多年來做為北區區公所推動社造學堂的重鎮，今日也邀請長期配合社造社區推廣台語文的成大台文系加入活動推廣白話字。越南籍的林俊義特地穿上越南傳統服飾現場揮毫，他以流利台語說，在越南也慶祝農曆新年，寫書法則是來到台灣才學會的，此次參與活動，除了以羅馬拼音書寫現正流行的「台灣尚勇」春聯，還有客語、越南文等多種版本，開放民眾指定現場揮毫。

北區區公所今日在開基玉皇宮舉辦蛇來運轉慶新春春聯揮毫暨鎮北學堂成果展，民眾參與踴躍。（記者王姝琇攝）

民政局長姜淋煌頒發好學獎予高齡84歲的黃群常，表彰其用心參與鎮北學堂，發揮活到老學到老的精神。北區區長潘寶淑說，感謝開基玉皇宮113年度挹助29萬餘元經費支持鎮北學堂課程，成果展現場相當熱鬧。玉皇宮主委涂大松則表示，對地方深具有意義的事，會持續支持。

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