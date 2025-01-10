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【藝術文化】南美館「吾妄之境」吸人潮 台日BL漫畫家接力簽書

2025/01/10 05:30

南美館「吾妄之境」展覽的多元創作與互動裝置藝術，獲得參觀民眾高度好評。（南美館提供）南美館「吾妄之境」展覽的多元創作與互動裝置藝術，獲得參觀民眾高度好評。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市美術館「吾妄之境」自開展以來便話題不斷，吸引大批觀眾前來欣賞，展期至3月16日，館方特別規畫台日漫畫家簽書會與專題講座接力登場，延伸展覽張力。

南美館「吾妄之境」展覽以BL主題，打開社會跨性別話題。（南美館提供）南美館「吾妄之境」展覽以BL主題，打開社會跨性別話題。（南美館提供）

「吾妄之境」展覽以BL主題（描寫男性間的戀愛），提出藝術創作中對於「男性之美」的觀看及想像。展出作品形式多元，包括充滿力量的漫畫手稿、傳統與當代相融的繪畫作品，以及互動性超高的裝置作品，獲得觀眾高度好評。

南美館「吾妄之境」展覽內容剖析BL主題，掀起一波看展人潮。（南美館提供）南美館「吾妄之境」展覽內容剖析BL主題，掀起一波看展人潮。（南美館提供）

南美館表示，本次展覽邀請台灣漫畫家每日青菜、日本漫畫家紗久樂さわ（Sakura Sawa）現身與觀眾分享創作過程中的靈感與挑戰，以及他們是如何從日常觀察或歷史文獻中，發展出動人心弦的故事。這兩場簽書會，也將分別邀請策展人徐嘉晨、資深學者王佩迪，與漫畫家們對談，無論是粉絲，還是對BL有深入興趣的觀眾，都能與創作者近距離接觸。

此外，館方也將舉辦專業研究者座談，邀請《BL教科書》（2024）主編堀亞紀子和守如子兩位教授到南美館，與資深學者李衣雲對談，從學術觀點深入剖析BL主題，並探討美術館如何在視覺藝術展覽的框架中，挑戰觀眾對於作品的想像與認知。

1月18日《Day Off》作者每日青菜專場簽名會；2月9日《百與卍》作者紗久樂さわ專場簽名會；2月23日「性別與愛的想像」座談會。相關展覽資訊可上南美館官網及臉書粉絲專頁查詢。

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