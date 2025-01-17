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獨樹一格詮釋人與土地 陳世憲意象書法展開展

2025/01/17 14:05

迷霧-陳世憲意象書法展今在總爺藝文中心開展，獨樹一格詮釋人與土地，藉由墨色變化，表現出人與人之間的延伸、模糊與豁達。（記者王涵平攝）迷霧-陳世憲意象書法展今在總爺藝文中心開展，獨樹一格詮釋人與土地，藉由墨色變化，表現出人與人之間的延伸、模糊與豁達。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕迷霧-陳世憲意象書法展今在總爺藝文中心開展，獨樹一格詮釋人與土地，藉由墨色變化，表現出人與人之間的延伸、模糊與豁達，反思台灣社會混亂情境有無和諧的可能，邀請觀者探索迷霧之中的各種意境。

迷霧-陳世憲意象書法展今在總爺藝文中心開展，獨樹一格詮釋人與土地，藉由墨色變化，表現出人與人之間的延伸、模糊與豁達。（記者王涵平攝）迷霧-陳世憲意象書法展今在總爺藝文中心開展，獨樹一格詮釋人與土地，藉由墨色變化，表現出人與人之間的延伸、模糊與豁達。（記者王涵平攝）

陳世憲自大學畢業後即返回白河老家，住在豬圈改建的工作室專心書法創作，30多年來傾聽人與土地的故事，從台灣走向世界，前往日本、法國展出，也在歐、美等國家遊歷創作、教學，傳達台灣意象書法理念。他說，對書法書寫有一種莫名的癡迷與天分，若有所感便提筆揮毫，學會如何與世界對話。

陳世憲表示，展出的作品以基礎的點線面為創作表現，呈現對台灣史的探索，在墨色與線條的墨韻中提出各種反省，在反省與思考中也展現墨韻之美。

迷霧-陳世憲意象書法展今在總爺藝文中心開展，獨樹一格詮釋人與土地，藉由墨色變化，表現出人與人之間的延伸、模糊與豁達。（記者王涵平攝）迷霧-陳世憲意象書法展今在總爺藝文中心開展，獨樹一格詮釋人與土地，藉由墨色變化，表現出人與人之間的延伸、模糊與豁達。（記者王涵平攝）

今日開幕式也在現場演奏的小提琴樂音中，陳世憲當場揮毫，有別於傳統書法字體，融合自然情境、土地故事，書寫自己的生命經驗。陳世憲將廢校多年的母校白河崎內國小，改造台灣意象書法館，致力以書法藝術展現對於台灣土地的熱愛，也提升台灣書法藝術於國際的知名度。展期至5月25日止，包括陳世憲在紅樓展出高度達9公尺的作品，精采可期。

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