國家地理女性經典影像展 訴說橫跨百年女性多元生命故事

「國家地理女性經典影像展」以「WOMEN BORN TO SHINE」為主題，展出逾百幅作品，述說橫跨百年全球女性多元樣貌與生命故事，展覽將持續至4月6日。（台北市社會局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府性別平等辦公室、社會局、青年局與國家地理、翡冷翠文創事業股份有限公司，16日於松山文創園區共同舉辦「國家地理女性經典影像展公益之夜」。這場展覽以「WOMEN BORN TO SHINE」為主題，展出逾百幅作品，述說橫跨百年全球女性多元樣貌與生命故事，展覽將持續至4月6日。

公益之夜除經典影像導覽，也安排青年女性職涯與家庭平衡議題專題講座，找來女力學院創辦人謝瑞珊、彭婉如文教基金會執行長王兆慶，分別帶領不同議題對話，歷屆北市性平辦委員、婦女與性別團體，「最美檢察官」陳漢章等皆親臨參與。

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謝瑞珊以「女性的多重角色與自我平衡」為主題，鼓勵青年女性創造自我定義、突破傳統框架與挫折；王兆慶則分享，托育與照顧支持是女性安心生養的關鍵，好的托育環境紓解照顧壓力，更能釋放女性在生活中的無限潛力。

社會局長姚淑文表示，台北市透過生育獎勵金加碼等育兒補助，送托人數逐年成長，該局近年也以「布建公辦民營托嬰機構」及「推動準公共托育服務」為托育政策主軸，希望推動多元照顧模式、擴大平價托育服務供給，讓家長能夠選擇最適合的服務。

青年局長殷瑋說，女性權益爭取不易，台灣的性平雖較以往有所進展，但對立的性別政治氛圍卻也更加激烈，面對挑戰需要更多的反思與行動，公部門仍有許多努力的空間。

為推廣此展，台北市性平辦也於臉書發起社群活動，即日起只要參與拍照上傳活動，就有機會獲得「國家地理女性經典影像展」門票2張，活動至2月10日止。

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