將傳統技藝推向國際 歸仁文化中心「百竹新顏」春節特展登場

歸仁文化中心春節特展「百竹新顏」登場，活動持續至2月26日。（歸仁文化中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁文化中心於春節期間特別規畫的「百竹新顏-百竹園文創教育展」今起登場，呈現已逝國寶級薪傳獎竹藝大師盧靖枝及其後代在竹藝推廣教育上的貢獻與成果，以及結合外籍交換學生的實作紀錄，將本土技藝逐步推向國際；展覽將持續至2月26日。

展區有「巧手匠心」、「竹編築夢」、「創意新顏」、「國際竹藝教學推廣成果」等4大主題，引領民眾欣賞從傳統走向國際創新且多元面貌的竹藝特展。

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盧靖枝與夫婿張平山、長子張永旺、孫子張鈞博等人都致力於推廣竹編藝術；2017年創建於龍崎的「百竹園」，成為現代竹藝傳承的重要基地。

這次的展覽，透過百竹園的竹藝創作，介紹竹編藝術的特色，以及透過文化創意產品與教育推廣活動，讓更多人看到竹藝之美。

尤其還結合歸仁在地長榮大學、台南市竹會、百竹園、慕竹閣、竹曰工坊等教育與產業資源，向來台的國際交換學生，推廣本土竹藝，了解箇中的精神，以及傳承的意義。

歸仁文化中心春節特展「百竹新顏」登場，活動持續至2月26日。（歸仁文化中心提供）

巧手匠心系列展出盧靖枝一家人在傳統工藝上的貢獻，以及系列創作，包含得獎作品、竹蝦等經典代表作。

竹編築夢系列展出百竹園歷年與藝術節、環境藝術等合作的代表作，呈現竹編與公共藝術結合的新風貌；創意新顏系列則呈現百竹園與產業界、學術界合作的文化創意產品。

國際竹藝教學推廣成果則是結合長榮大學國際交流與兩岸事務處共同辦理，在春節特展前，特地結合文化局安排2場國際學生實地參與竹藝文化創作的體驗活動，並一起協作。

展覽期間還有盧靖枝、百竹園，以及長榮大學國際竹藝教學推廣成果等3支訪談紀錄片，期待藉由不同的展示方式，對竹編工藝從傳統走向國際創新的軌跡，有更深刻與完整的認識。

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