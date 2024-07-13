舉頭三尺有竹藝！林靖格「香火」繞宮廟 士林神農宮裊裊登場

林靖格竹藝作品〈煙〉，以香的裊裊煙氣為靈感。（林靖格工作室提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由竹工藝術家林靖格推出的「香火」展，跨出傳統展覽空間，在台北市定古蹟士林神農宮登場，展覽主要聚焦竹編藝術與宮廟文化的結合，林靖格前後花費3個月時間運用獨樹一格的竹編技法，將工藝創作結合古蹟建築的龍柱、石梁、天井等，創造新對話。

林靖格竹藝作品〈太歲符〉能看見八卦陰陽意象。（記者董柏廷攝）

林靖格表示，展覽總共用了3萬片竹片，「創作過程中，我試圖用『輪口編』技法，捕捉宮廟內外香火盈盈的場景，呈現台灣傳統文化與宮廟信仰的深厚融合，透過竹編的獨特韻味，迴旋韻律的形式傳達出宮廟內外的信仰氛圍和人們的情感連結，向觀者傳達宗教與日常生活間的關係。」

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林靖格竹藝作品〈煙〉，繞著龍石柱圍繞，不同角度看彷彿鳳滾龍盤。（記者董柏廷攝）

林靖格工作室表示，傳統信仰與當代藝術結合的靈感，起於在國外參展多年的經驗，台灣文化魅力，在於傳統累積出的厚度，也是台灣藝術家能讓創作在國外更被看見的特色之一。「香火」展以不不同的竹編意象呈現品，除了繚繞在蟠龍柱上的〈煙〉，另外還有三件作品〈稻穗〉、〈元寶〉、「太歲符」架設在廟中的三座天井中，在晝夜不同的光影變化之下，呈現出不同的光景。

林靖格竹藝作品〈元寶〉經陽光照射，在財神爺殿前投下清楚的元寶影子。（記者董柏廷攝）

展覽即日起至8月13日展出，在士林神農宮展出。

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