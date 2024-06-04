【家庭plus．親子會客室】想去同學家玩

圖／達志影像

文／吳祖漢

就讀小六的兒子有一個要好的同班同學，空閒時間他們常各自在自己的房間，以手機互通一起玩線上遊戲，彼此互動愈來愈密切，假日兒子也會去找他玩。

同學的住家是大樓，在大廳旁有撞球間，常邀兒子去打球。

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「可不可以去他家玩？」有一次他們打完撞球後，不知道還要做什麼，兒子就在手機那頭提出了要求。太太一直以來都反對兒子到同學家玩，她的理由是：深怕萬一對方家裡哪天突然有貴重的東西不見了，兒子會變成懷疑的對象。這確實是個嚴重的問題，我也無從反駁，但這樣能讓兒子打消念頭嗎？

同學盛情邀約，兒子也想去，但太太不肯破壞原先立下的規定，頓時他們兩人僵持在話機兩頭，我很想放手讓他去，但一想到那不希望發生的萬一，在一旁陷入了兩難……

回想自己小時候到同學家玩是家常便飯的事，可能是因為家裡做生意，到處堆滿東西，所以我喜歡看看別人家的居家環境，記憶中，同學的爸媽都很忙大多不在家，我從沒想過這樣是否會打擾到對方的家人、會不會被懷疑偷東西，而自己爸媽也從來沒過問，很慶幸當時都沒事。

但為何現在換我們當了父母之後，反而對孩子處處感到不放心，例如上下學都要接送，是我們多慮了嗎？太太說是因為現在大環境和人心都與以前不同了，不能不更加小心。孩子單純的想法，大人卻想得複雜，複雜雖可以讓我們更加小心、趨吉避凶，但有時是不是也會失去許多嘗試的機會？

換個立場想：假如兒子的同學來我們家，我會不會擔心家裡的東西不見了？會不會覺得被打擾？對方的家長是不是也會有一樣的擔心？

我確實無法讓兒子像我小時候那樣三不五時就往同學家跑，但也無法阻止他熱切想與同學互動的渴望，在得到對方父母許可之後，我同意了他去，同時也告訴他我們的擔憂，相信他會自律，也希望當他踏出自己的家門並踏進別人的家門之前，能了解他不僅僅只是在小孩的世界裡，也正踏進了大人的世界。

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