【家庭plus．生活大補帖】放下 心更寬

圖／達志影像

文／李子

人生旅途猶如一場競逐，如果資質不差，積極向上，運氣順遂，一般都可以成為業界的翹楚。這成就感將伴隨一生，即便垂垂老矣，也要對著晚輩細數昔日榮光。

志工優姊已近80歲了，身體尚硬朗，每週執勤絕不請假，她保持了20年的全勤獎，年年上台接受表揚。有一天上工途中，忽然天降豪雨，讓安步當車的她措手不及，只好在超商躲雨，因此未能準點刷到，當天被扣了時數，全勤獎也插翅飛了。這讓她悶悶不樂，她極力爭取，但礙於服勤法規，雖然黯然接受，心中卻忿忿不平。

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有人不能理解，全勤獎不過是一張獎狀，在她而言，不只獎狀，更是榮譽與完美，她的人生不容有一絲缺陷，但這執著帶來不快樂，她也告別志工生涯。

秀姊也是資深志工，她在兒童遊戲室與家長、幼兒互動，已經十幾年。她年輕時口條極佳，重要活動總是司儀或主持人的不二人選；她任教資優班，教出許多優秀學生。在志工崗位也是一樣，她極度要求規矩，比如說要輕聲細語、教具用完要物歸原處，所以當小朋友未照規定時，她會板起臉孔說教，因此常遭家長客訴。

最近一次客訴後，館方希望她換個不需與觀眾互動的組別，她自尊崩盤，下了勤仍在館內徘徊許久，最後提出離隊申請單。她也一樣無法接受自己的不完美，曾經是那麼輝煌的過往，怎能被質疑、被客訴？

每個人都有他對人生的堅持，但這個堅持如果讓自己不開心、讓共事者為難，是不是可以稍微退一步？

一輩子在職場衝刺奮戰，退休了，榮光擺在記憶長廊，放鬆自己，享受旅行、美食與人情的美好。放下，心更寬。

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