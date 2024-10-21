【家庭plus．新手爸爸日誌】餵母奶 爸爸也是戰友

圖／達志影像

文／樂鹿

從月子中心回家後，小孩的「吃」就是大魔王，媽媽把母乳這件事一肩扛下，生理男在這時完全幫不上忙，我們唯一能幫上的就是「盡量完整地理解哺乳這件事」。

餵母奶，媽媽要吃得營養、要休息、要好心情，不僅沒時間睡覺、做想做的事，還要爬文研究育嬰資料、猜測小孩的需求、要處理家務、增購家中必需品，或是無限洗擠乳器、奶瓶。且餵奶是超高度的人體消耗，每每擠完奶精神渙散、頭昏眼花，但還得積極保持心情穩定，才得以維續奶量。

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如果協助照顧者是長輩（婆婆、媽媽、小姑等）有時不經意的問話，也會踩到媽媽的理智線：「咦，冰箱的母奶怎麼剩那麼少？」「妳是不是沒有吃○○，吃○○可以增加奶水，要不要吃？」「誰家有多的母奶要不要去拿一點來？」「如果擠不出來，換成配方奶就好了啊，以前都這樣的」……這些下意識的隨口「關心」，讓媽媽心情再怎麼爆炸，也得逼迫自己好起來、擠出來，所有挫折只能往心裡吞，只有爸爸會是哺乳媽媽唯一同盟的啦啦隊戰友。

初為人母會顯得堅強，她不希望讓伴侶擔心，希望不讓孩子和自己成為爸爸的拖油瓶，她會一直說「我可以」、「沒問題」、「不要擔心」。新手爸爸不要傻傻地覺得就沒事了，她可能是希望不要麻煩到我，也可能是覺得我不懂、什麼忙都幫不上。

無論身上多少有粗線條直男屬性，這時都該強迫自己細心些。餵母奶不是媽媽一個人的事，而是全家人的事，有我們的一份義務，當媽媽受到任何委屈，最終能被撫平都是我們的支援和那句「妳辛苦了」。

不是因為這句話多了不起，而是這句話是我們說的，我們是見證這一切辛勞的唯一觀眾，我們的「辛苦了」份量格外重要。

「為母則強」誰都可以說，就是我們不能說。我們得看見媽媽示弱和呼救的一面，要做為最有警戒心的後備支援。當全世界都把小孩擺在第一位，媽媽也不要命地壓榨自己，只為了小孩的食物時，誰來把媽媽當成一個人看？就只剩當爸爸的我們了。

這段期間愈細心、付出愈多，小孩的食物愈充足、媽媽的心情也愈好。這是一個婚姻的得分點，想要以後有更多的放風時間，這個階段千萬不要放生母子自己在那邊為了食物打拚，你得想出更多辦法來幫忙，就算只是做點家事。

我們不需要注意自己吃得營養均衡、不用消耗身體製造奶水、不需要被嫌沒奶水、不用怕身體哪個地方鬆垮下垂、不需要在網路比價哪個溢乳墊便宜好用……這些全部都有人幫我們做了。

身為爸爸，會很慶幸自己只是睡不飽而已。

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