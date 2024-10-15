自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】假裝不怕 就真的不怕

2024/10/15 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／艾莉貓

成為母親，好比硬著頭皮踏入全新宇宙：從膽顫心驚的各項產檢到拋棄自尊敞開大腿、鬼哭神號費盡老命的自然產；產後護理師不分晝夜敲門督促產乳、檢視惡露傷口，逼得我放下單純美好文青少女的嬌貴矜持，忘卻電影文藝創作新思維，轉而投注於眼前皺皺醜醜的嬰仔──她哭也我哭，她笑我仍感動到哭。

接著副食品、走路、學語各階段排山倒海而來，其中不乏生病住院的揪心橋段，有時忙到快昏倒，卻在半夜聽聞孩子發燒哭鬧，就瞬間清醒忘卻自己。準備上學、適應環境、學習才藝又是一門學問，手機的line群組與日俱增，專業資訊、學習論壇、各路家長的意見紛沓而至，我們看似游刃有餘，內心卻焦慮疑惑。邊向育兒專家的溫柔堅定看齊，邊怒急攻心破防失守，經年累月向孩子與鄰居展示著包租婆的獅吼功，十年如一日在操心、寬心中載浮載沉；在白髮、贅肉裡匍匐掙扎，充滿不得不的咬牙堅持。

近來孩子主動想學游泳，決定先嘗試短期班。甫下水真的有夠僵硬，雖然她身材高大，站直身子不會溺水，但始終不敢將頭沉入水中憋氣，像隻漂浮水面的黃色小鴨，頭臉永遠是乾的。原以為第二天她肯定哭著放棄，沒想到竟有明顯進步，做到教練要求的飄浮「超人飛」，後續不斷練習手腳姿勢與韻律呼吸，偶爾穿插嗆鼻、喝水、面有難色後，竟在第五天勉強學會，看她成功換氣游完小小一段蛙式，在泳池旁曬到脫水快成人乾的我，感動得五體投地，由衷佩服教練的教學與孩子的不懈啊！

看她換下泳衣，閃亮著雙眼興奮分享：「妳知道為什麼我會游了？其實我還是超怕水，但我是故意『裝』的，『裝作不害怕，到最後就比較不怕了』，我聽教練的話一直調一直練，最後真的被我學會，很厲害吧！」當下既震驚又感動，想起那句從沒教過她的「Fake it till you make it」雞湯諺語，我反問：「妳怎麼知道可以用裝的？」她稀鬆平常：「啊妳不就是這樣？我看妳做什麼都很緊張也不拿手，笨笨的還不是硬上，久了就學會啦！開車、煮飯、教我功課、當家長會長不都是嗎？」

原來我一路的窘迫緊繃和踉蹌匍匐，都被孩子看在眼裡，謝謝妳溫馨鼓舞的回饋。儘管母親這條路於我而言仍滿滿荊棘，邊走邊懷疑人生，但在孩子心中，傻傻往前衝的精神已經促成她長出一咪咪的勇氣，能夠挑戰未知、負重前行！就算害怕也可以稍微裝一下，多努力一點，就能多成長一些！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應