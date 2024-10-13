【家庭plus．徵文大拼盤】就愛揹大包

圖／rabbit44

小提包輕巧可愛，但裝不了安全感，所以不少人愛大包包，因為要啥有啥……

〈我愛大包1〉一包在手 安全感十足

文／魚（新北市）

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不管哪個年紀，我出門都愛帶著大包，家裡櫃中收藏無論是肩背或手提，清一色皆為大包。

獨愛大包是因為出門時，裡面裝的是滿滿安全感，大包包在手，什麼東西都有。疫情前，包包裡面裝的是雨傘、衛生紙、鑰匙串、零錢包、保溫瓶、購物袋、環保筷等等，疫情後又增加了備用口罩、酒精瓶，包包重量增加的同時，安全感也在倍增中。某些女人沒有化妝無法跨出家中大門，我是無帶大包難以邁出大門，有了大包，出門何愁頭髮雜亂、臉上無妝難以見人。

愛帶大包的我也愛用可以分層內收納的包中包，更換包包的同時，不用再一一點名攜帶的物品，只要提起已裝有各式物品的包中包，再輕鬆放入大包中，就能輕易搭服換包快速出門去。

愛帶大包出門的我還有個怪癖，不愛人幫忙提拿我的包包，手中無包，安全感也會跟著喪失，且不假手於他人就不會遺失我的包啊。

〈我愛大包2〉宛如百寶袋 要啥有啥

文／鄧秋妍（新北市）

「妳就不能淑女一點嗎？」兒子剛送我一個小巧的手提包，看我隨即又揹上偌大的大媽包，滿臉不解地問。

我也很想當資深淑女啊！那日自我感覺良好地拎著小包，雨傘、手機緊塞著，要掏皮夾、鑰匙時，真是好侷促啊！

閨密們聚餐時，一夥人不是身揹雙肩登山包，就是手提大袋子，要放化妝包、保溫杯、老花眼鏡、太陽眼鏡、環保餐具、牙線洗漱包，晴雨兩用傘；溫度變化時備著防冷防風的絲巾，還有每次可省1～2元的購物袋，輕薄短小的小廢包哪夠用呀？

下雨天時，不用跟人排隊領取傘袋，包裡一摸，拿出紅白塑膠袋來應急，做一回環保小尖兵！肚子餓時，不用忙找小七，包裡有營養的藍莓堅果乾，媽媽我什麼都有，什麼都不缺，多美啊！

對了，還得帶上小記事本，裡面是一年的行事曆，哪天要例行門診、給狗買藥、線上上課、郊遊參訪都鉅細靡遺。要是靈感來時，公園矮凳上就著小本子洋洋灑灑下筆神速，快意人生也不過如此，包大包小與我何有哉？

圖／rabbit44

〈我愛大包3〉媽媽包 裝備齊全

文／張子筑（台中市）

2018年台中花博會，我們一行10人走訪后里園區，適巧那天園區贈送兩盆長壽花，兩個孫女一人捧著一盆，眉開眼笑，樂不可支。

看她們手捧著東西遊園實在不妥，我隨口問媳婦包包裡有袋子嗎？想不到她拉開身上的大包包，翻了一下，居然抽出兩個塑膠袋，解決了困擾。一群人訝然，媳婦說，包包裡還有濕紙巾、OK繃、小湯匙、安全剪刀、毛巾……等，大夥兒咋舌，我誇她真了得，好樣的媽媽。

某天孫女跟我說：「外公出門一定要揹個包包，每次跟外公出去，他會不時變出吃的或玩的東西給我們，驚喜又有趣。」原來親家公有「包包裝備齊全」的習慣，媳婦在耳濡目染之下，難怪也是「統統包」控的一族，大包包真是「要什麼有什麼」的妙錦囊。

我覺得包包大小跟年齡無關，也不分性別，端看個人習慣或是場合來分際吧！個人從少女時代一直到現在蒼髮老嫗，都偏好輕巧小包，裡面只有必要的皮夾、證件等，小包沒有累贅感，行路無礙，還能健步如飛。

〈我愛大包4〉夾層分類裝 兼具防盜

文／柯達（台北市）

總算下車了，公車有夠擁擠。一進家門，天啊，真皮名牌包最外層竟然被割破了一條直線，足足有15公分長，東翻西找，所幸每個夾層的東西都還在，這就是我喜歡大包包勝過小包包的原因之一，防盜功能耶！

大包的夾層要多，有拉鏈更是重要，小偷割破那層我通常擺放衛生紙、手帕價值較低的物品，中間有拉鏈夾層放皮夾、信用卡、護照之類，其他夾層可放小傘、筆記本，另外有內層方便隨手可拿的手機、悠遊卡。有次跟時髦，拿金葱小包參加婚禮，塞進手機、紅包加上折好的幾張大鈔、面紙已經沒有空間，到了會場，發現紅包不見了，可能拿鈔票付計程車資時，紅包順勢掉落地上，超尷尬耶！從此我更堅信揹大包才能安心。

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