【家庭plus．生活大補帖】打開心扉 陽光進來了

圖／達志影像

文／蕭福松

人都有對外堅強的一面，也有內在脆弱的一面，有時是難以告人的隱私，有時是不足為外人道的苦衷，有時是莫名的沮喪，有時就僅僅是不開心。這些「脆弱」很困擾人，會讓人身心不自在，也阻礙人際的互動。如何轉念改變──自我療癒，便成為現代人亟需面對並克服的問題。

小李工作很認真負責，個性卻內向靦腆，只要看到陌生人或人多的場合，就會不自在，選擇退縮或閃避，這讓他常陷入孤獨、孤僻窘境，很難融入人群。

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一回單位請外面的老師來演講「人際關係」，看老師講得精采，同事聽得津津有味，小李心想：「何不趁下課，請教老師如何解決我的困擾？」

念頭才起，小李不禁又苦惱起來：「我要怎麼開口？」、「會場那麼多人，會很尷尬耶！」、「萬一有人笑我，怎麼辦？」

這層顧慮讓他猶豫起來，「yes」、「no」不斷在腦海裡拔河。眼看演講快結束，他終於下定決心：「讓自己勇敢一次吧！」演講結束後，他上前向老師透露內心的苦惱，請教如何改變自己？

老師聽完，很肯定他跨出第一步，敢說出內心的潛在問題。接著建議他，不妨仿效有點蠢卻又無所懼的唐吉軻德，勇往直前就是了。老師鼓勵他，不要怕不好意思、不要怕被拒絕，只要願意主動向人傳遞善意，必定會獲得回應。

看出他的猶疑，老師說：「不要怕，可從搭電梯開始。」「搭電梯？」小李不解。老師問他：「你搭電梯時，會和人打招呼嗎？」

小李回：「不會，大家都不認識，眼睛都是盯著樓層燈號看。」老師說：「是沒錯，但氣氛是不是很僵？如果有人釋出善意，氣氛是不是會變好些？」小李點頭認同，問：「要怎麼做？」

老師說：「當你進電梯時，看到有人正看著你，你就對他點頭微笑致意，就算對方沒回應也沒關係，遲早一定會有效果的。記住一句話，只要自己肯打開心扉，陽光自然就會照進來。」

小李謹記老師給他的建議，主動釋出善意，碰到頻率相合的，或許真的會迸出友誼火花，他迫不急待地想驗證一下。

下班回到住處大樓，搭電梯時，他禮讓一對年長夫妻，並幫他們把購物拉車搬進電梯裡。老夫妻頻頻跟他道謝，直誇：「現在年輕人很少像你這樣有禮貌、熱心的。」

小小一個舉動，讓小李得到讚賞，也認識新朋友，這大大增強他的信心。自此之後，每當搭電梯時，他都主動先跟人點頭致意，並說「早安！你好！」。

幾次之後，同棟大樓住戶每次看到他，就有人先開口：「小李，要上班了？」或者「帥哥，你今天比較早喔！」讓小李很感動也很開心。

他從不敢想像自己在大樓住戶心目中，是個開朗、有禮貌的年輕人。很高興終於破除長期困擾他的魔咒，原來「只要肯打開心扉，陽光自然就會照進來」。

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