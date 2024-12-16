【家庭plus．生活停看聽】空巢期 媽媽不寂寞

空巢期 媽媽不寂寞

文／林玲仰

和出國念書回台灣度假的女兒聊天，她突然一句：「媽媽，妳想不想養隻貓或狗陪伴妳呢？」面對女兒這個問題，我愣了好一會兒，「因為我不在家陪妳呀！」我才恍然大悟，原來女兒看我這一年，陪伴著老公至彰化念書，而今老公已獲得雙博士學位，她怕我失去重心，又沒有她陪伴，不知如何排遣往後的日子。

女兒的提問，讓我思考著，我下一步該如何安排自己往後的日子。退休前我將自己的精力全放在學生、女兒、老公的身上；退休後女兒也赴美讀書，老公陪我至台東圓夢後，接著陪著老公讀書，而今圓了老公的夢後，沒了女兒、老公、學生的需要後，我是否會寂寞？

請繼續往下閱讀...

對著女兒的好意，我拒絕了。養小狗、小貓固然可以陪伴自己，但現在我已完成部分責任，可以輕鬆地做自己，而且我並不無聊，因為我喜歡寫稿、寫書法、學日文、英文，更愛上運動及保養身體，每天安排自己做一些喜歡的事，偶爾有感想時寫些稿，讓大家分享自己的收穫，過得非常的自在、逍遙啊！當然媽媽也會學孔老夫子的精神「行有餘力，則以學文」外，更近一步做到「學有餘力，則以助人。」

孩子，媽媽並不寂寞，因為媽媽知道陪伴妳與爸爸的成功，雖是媽媽此生最大的心願，但也了解除此之外，不能失去自我。當大三、大四要準備考試時、當妳需要媽媽陪伴時，我也會和爸爸飛過去，陪妳走向自己的目標，但這期間，請妳放心，媽媽必定會過好自己的生活，不需要貓、狗的陪伴，因為有妳和爸爸的愛，媽媽並不孤獨。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法