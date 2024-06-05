【自由副刊】 吳岱砡／林榮三文學獎我最愛……〈褪色的馬〉

褪色的馬（第十七屆新詩獎首獎．游善鈞）

◎吳岱砡

年過四十的夜，隱晦孤獨且關不掉的內在劇場，在日與夜的夾縫間潮汐高漲，成年的困頓不好說也無人可說，像泅在生與死的鹽海，不敢沉淪也搆不著陸，那些密度太濃的林林總總，只能任憑身心仳離，各自漂流。

就那麼精準地，「把那匹馬／從心中牽出來」，牽出日夜折磨、也不得不與自己妥協的陰暗，「給水餵食，梳理鬃毛／更多時候只是坐著陪伴」、「養一匹馬沒有想像中那樣困難／難的是向別人交代自己的想像」，真實的牢籠，在痛與不痛之間抉擇悅納、無奈停損，但那些年久失修的夜，揚長而去的豈止是荒蕪歲月如電影一場？

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「從此你擁有一匹褪色的馬／和永遠動亂的心」，游善鈞如此寫著，寫出了我也擁有的那匹馬、那顆心。●

【徵稿啟事】

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