【藝術文化】NSO攜手泰妮–新．韓賽絲 6/7共譜小號狂想之夜

挪威小號家泰妮–新‧韓賽絲將與NSO合作演出。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團首度合作挪威小號家泰妮–新．韓賽絲（Tine Thing Helseth），將於6月7日在國家音樂廳的「小號．狂想」音樂會中，演出俄國女作曲家帕赫穆托娃《小號協奏曲》，以及波蘭作曲家潘德瑞茨基《小號小協奏曲》，2首新奇且展技的小號協奏曲，NSO榮譽指揮呂紹嘉說，「這並不是一場展示前衛手法的現代音樂會，而是會令你大呼過癮的斯拉夫狂想之夜！」

NSO說明，帕赫穆托娃與潘德瑞茨基的《小號協奏曲》形成強烈對比，前者以歌謠般的旋律引人入勝，豐富多彩，且有濃厚的俄羅斯特色；後者則透過小號柔和音號展現出不同的音色，澎湃的戲劇張力緊扣人心。韓賽絲認為，這2首獨特的小號作品可充分展現小號的技巧。

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1987年出生於挪威奧斯陸的韓賽絲，從小就在歐洲各地小號比賽中大放異彩。《留聲機》雜誌曾盛讚她「分句充滿活力，音調驚人且聲音紮實」，她也是第1位獲得挪威葛萊美獎年度新人獎的古典藝術家。韓賽絲以充滿創意且開明的觀念遊走跨越各類型的限制，從古典到當代、甚至新委託創作，已出版過10張專輯，現任教於挪威音樂學院。

同場音樂會另精選20世紀東歐代表作曲家李蓋悌與盧托斯瓦夫斯基，在極權政治的壓力下，以民間音樂為靈感，小心翼翼所創作的《羅馬尼亞協奏曲》、《管絃樂協奏曲》等具有革命氛圍的作品。音樂會詳詢OPENTIX。

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