【自由副刊．全民寫作時間】 賴俊儒／做楚門

◎賴俊儒

◎賴俊儒

電影《楚門的世界》裡，楚門是受到數十萬觀眾喜愛的實境節目主角。當年我大惑不解，這節目好看在哪？我是指，一個男人起床，上班，下班，吃飯，睡覺，不就是一般人每天在過的日子嗎？後來才明白，關鍵不在生活，而在觀看。距離拉開，日常便不再日常。

都說小品文要從生活取材，這個說法讓人容易誤會，以為寫作是帶著一把鐵鍬或鏟子四處挖掘，看能否碰到什麼瑪瑙翡翠。然而取材並非尋寶，能手握珠玉當然幸運，但即使是平凡如楚門的小鎮人生，也能透過不同鏡位看出新意。

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距離產生美感，一層紗或一座山，都好。說穿了，小品文是關乎作者如何看待日常，鏡頭拉遠才能瞧出演員身後的日月星辰也只是一座巨大布景。距離能讓悲劇成為喜劇，反之亦然。

我常覺得寫作就如《哈利波特》裡的護法咒，既複雜又強大。亮銀色的護法源於施咒者的那顆心，大多數人只能召喚一團白霧，無法具象，唯有少數巫師的護法擁有獨特形狀，一頭雄鹿，或一隻鳳凰。和文字一樣，護法大小與力量並不相關，即使小小瓢蟲也能驅散整片天空的陰霾。也就是說，寫作源於你，但不是你。要稱之為陰影的技藝也好，面具的奧祕也好，就像實境秀的主角，在他者觀看與自我實踐之間精準平衡。

《楚門的世界》最高潮的一幕如同隱喻，當楚門終於打開天空中的那道暗門，他面對鏡頭微笑，彎身行禮，從觀看裡走入現實。

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■【全民寫作時間】邀請持續寫出精采作品的歷屆小品文得獎者，分享如何從生活中提煉出一篇小品文。

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