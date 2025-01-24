【自由副刊】 鍾文音／文青櫃姐聊天室 － 2之2

◎鍾文音

◎鍾文音

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拿破崙翻越阿爾卑斯山

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妳的審美觀從何而來？

我曾這樣被問著。

因為我的母親是不太有審美觀的。走在小鎮巷弄大街上，所有的台式大嬸都可能是彼此的鏡子、互相的翻版。

我的審美觀有些來自天生，有些是經年累月熏習來的。

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我從小就愛布置我的小桌子，喜歡有盞小燈增加氣氛，喜歡美麗的裝飾小物，總擺著些水耕植物。

但母親曾買過一張有著金框的油畫，不知為何她會買一張很大的油畫複製品，一個西洋男子騎著奔騰的馬做飛越狀。很多年後，直到這張畫因為搬家被她丟掉或轉贈了，我才知道這張圖是有來頭的，作品名稱〈拿破崙翻越阿爾卑斯山〉。又過了多年，我在巴黎凡爾賽宮與維也納美景宮才親見這張油畫的原版，童年家裡掛的是維也納美景宮版本，且竟然大小一樣，百分百拷貝。

為何有這張複製品油畫？

我深入記憶核心，想起童年確實有個男子總是在路邊賣燈與油畫，沿著校園的外牆擺了一整排已裱框的油畫複製品。一到黃昏，讀小學的我從校園圍牆行過，總是一張張地看著，畫框靠著校牆，直接擺在地上的畫框高度甚至比我還高，泰半都是風景，稻田麥穗高山白雪，沒看過的島嶼風景。

但我記憶中並沒有在校圍牆外看過家裡客廳掛的這張畫，當然因還小也沒聯想過我的母親會是個買畫的人。何況畫作和母親實在很難掛鉤在一起，不只因美學品味，更多是因母親務實，裝飾性的東西在她的眼裡都是多餘的。

但總之有天回家，一開門就見到當時不認識的拿破崙了。我小小的個子，仰望著高懸的一張油畫。

母親當然也肯定是不認識拿破崙的（她只知破掉的輪胎），但她也許也曾幻想過我的父親可以像畫中男人般的英姿瀟灑，勇猛有膽識？

我想到要問她時，她已經無法說話了。

我後來想母親也許真心喜歡這張畫，也許有人欠她錢以畫償債？那是個經常掏腰包幫忙親朋好友的年代，這讓我對這張畫很有感情。而那個擺攤的老闆應該是工廠倒閉？現在想想那些複製油畫作品就是梵谷米勒雷諾瓦米羅之作，讓買的人家裡掛起來美美的，回想起來油畫的品質並不差，是複製在布面上，還頗栩栩如生。倒閉的工廠，跑路的老闆，在街頭賤賣著換現。

2024年7月因參與台灣作家在中歐的朗讀會而重返維也納，特別去美景宮再次欣賞這幅圖的原版真跡。在此圖下凝視甚久，我彷彿變成了小女孩，在我家的客廳望著這張油畫，耳邊傳來的不是夏日遊客如織的耳語，而是母親在客廳踩著縫紉機的踩踏聲響，她邊唱著〈思慕的人〉……●

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