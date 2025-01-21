【自由副刊】 馬尼尼為／逛二手店

圖◎馬尼尼為

文．圖◎馬尼尼為

我一直很想和人說我的二手衣之旅。是某君把我拉去當二手衣的同謀的。我們年度碰面就是往二手衣店鑽。她一家人對附近的二手店如數家珍。逛二手店成為她和老母、姊妹的樂趣。但我不是，我逛二手店是異類，我家人無法認同這種樂趣，有時扛一袋衣回家不好說是我買的，只說是某君送我的。不好說我又要去逛二手店，說我要去提款。不好說我又要去找某君同謀，說我們要去聽演講。

我回老家就完全沉浸在二手店的異時空。悶的時候就往二手店去。那裡沒書店可逛。有書店我也不想逛。但二手店裡沒人，幾乎是沒人的，就算有也沒有華人，華人不逛二手店，很少。二手店面積大，一排排的衣服，舊物的氣味。我站在那裡，在那裡逛很久就成了異類。

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我不是喜歡舊物，而是喜歡挖寶，識貨的人才會挖到寶。而且二手衣價格很低，買了二十件都還低於一件新衣的價錢。跟好友見面時，我常炫耀我這一身都是二手。穿上二手衣絕對令我心情很好。幾乎所有人無法理解這種愉悅。回台灣時我就帶了一皮箱的二手衣，整個冬天都在穿二手店買的外套，每回穿都很得意，我跟我的醜貓一樣穿了一身舊衣服。穿上時還加乘上了前主人的能量。其實我們挖的很多是全新的，二手市場並不意味穿過，沒賣掉、沒穿過，且常常舊貨的質感、材質都好過新品。

於是我回老家就在逛二手店、洗二手衣、曬二手衣之中瞎忙，這是年度採購，穿半年份以上的二手衣。老家陽光富足，先浸泡再洗，在大太陽下好好徹底曬乾。收摺我都用上了心。因為這些是超值的禮物。沒有人知道我在幹嘛。沒和某君同謀時，我一個人偷逛二手店。那些店就像鬼屋一樣。晚上我不敢去。一切得在大太陽下進行。

逛二手店是需要體力的。我和某君偶會長途車程花一整天到外縣市的二手店挖寶。大型二手店怎都逛不完。而且逛一逛還得中場休息。一切就像作戰一樣。逛久了，挑選的眼睛也利了，因為是熟稔的好友，某君也會挑衣服給我，我們常會挑類似的衣服，或同款式的衣我們都有，看到時彼此都會爆笑。我們見面的地點就是二手店。這幾年自從發現了二手店後一直都是如此。有時我想說她不會收手了吧，或想說我們該克制一下了，但又在二手店巧遇，問她怎籃子是空的，她答說已經有一籃了。

有一次我逛著，拖著的籃子已經滿滿的，突然有個女人問我，Are you buying for business？哈哈哈，我真是心裡大笑到不行，馬上否認，說買給我自己而已。可見我買衣之氣勢竟然讓人誤以為我是要採購去賣。她繼續說，看見我挑的衣服都很好。看吧，連陌生人都稱讚我的眼光。接著我去結帳又遇到她，和她說，我這是年度採購，我一年只會來一次。她好像很久沒見過買得這麼開心的人，也開心地回我，Happy shopping！

後來，某君準備搬家，那陣子她真的是收手了。收手是真的去都不去了。我們的約會變成我先逛完二手店再找她吃飯。直到她搬完家，也沒有再去二手店。我們的見面好像少了什麼。我也半收手，再也沒有之前的那種瘋狂去了一家又一家。現在只會去一家，我盡量克制只去一次。只去一次是不過癮的。她收手的時候，我還是偷偷自己又去一次。後來和另一個同好去機場前還去了另一城鎮的。另一同好、某君和我都是美術系的。那次我看同好買了一件和服外套，覺得很有趣。雖然不知道何時要穿。上機前還有些馬幣，我也買了一件。看到局部有手縫線就很想買。

台灣的二手衣店就不好逛了。去過馬來這種大規模的日本二手店，就看不上這種小店了。那就像個百貨商場一樣，不只是衣服、還有大量的玩具、家具、鞋子、樂器、露營用品都有。我全家人、我媽媽、我姊姊、我姪女都沒有人能體會我這種挖寶樂。每回秀戰利品給大家看。大家只有一句話，佩服！這麼會挑！但沒有人有興趣和我一起下海。我也沒空管她們就是。這種樂趣，能體會的人不多。●

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