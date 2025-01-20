自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／林志玲的媽媽很漂亮

2025/01/20 05:30

◎木下諄一◎木下諄一

◎木下諄一

我坐在便利商店的餐飲座位區吃著三明治，邊望窗外的風景邊發呆。這裡的座位區剛剛好擠下三個位子――我坐在最右、一位歐巴桑坐在最左，而中間是空的。

不多久，一位不認識的五十多歲歐吉桑走來，冷不防對我冒出一句：「林志玲的媽媽很漂亮。」

我被這無厘頭的話嚇了一跳，一時之間不知該如何回答，只是「喔……呃……」兩聲。他不在乎我的反應，又逕自向左邊的歐巴桑搭訕：「我猜因為她不必工作。」

歐巴桑比我冷靜，回他：「漂亮跟不必工作，有什麼關係？」這邏輯說得極是，可是歐吉桑沒聽進去。

又想起另一件事。

去年夏天我去藥房，見一隻小狗躺在櫃檯裡側的地板上氣喘吁吁。我對店員說：「這種天氣，人啊狗啊都熱得要命。前幾天我家的狗差一點就中暑了。」

不料，有人在我身後接話：「夏天要給狗狗吹冷氣呀，因為狗不會流汗。」

回頭一看，不認識的歐巴桑拿著幾件商品，排在我後面等著結帳。本以為是與前面的店員隨意聊一下天，卻是由後面的人傳來回答。這時我也只好「喔，是是……」慌亂地結束對話。

雖然比以前少得多，不過在台灣像這類「亂入的陌生人」還是會不時出現在我的生活周遭。他們一開口往往出人意料，而且亂入的時機十分自然，讓人來不及做好心理準備。宛如團體跳繩時，滑順鑽入迴旋中的大繩那麼的巧妙。

印象中在我幼年時期的日本，也有這樣的人存在。放學回家途中，一位老先生大聲喊道：「小朋友，再不趕快回家，就要下雨了。」原本還在打打鬧鬧的小學生們隨即一哄而散。而如今這樣的老先生已久久未曾再見。

當今的日本人，隨時觀察周邊的氣氛情境，再小心地與人互動，深怕帶給別人困擾。在這樣的風氣下，不知不覺每個人被無形地強制必須按照社會的潛規則行事，否則將被視為缺乏關懷又沒禮貌而且不合群，是個麻煩人物。

說實話，我並不討厭亂入的陌生人；再者，台灣如今還有這樣的人，我深覺慶幸，表示社會仍保有人情溫暖，宛若是海底的一片珊瑚，溫柔地包容多采多姿的熱帶魚，給予魚兒悠遊自在的天地。所以，即使有人在便利商店突然對我說林志玲媽媽很漂亮，或是在藥局從我後方回答，我也覺得欣喜愉悅。●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應