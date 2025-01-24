自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 馮平／心頭掠予在

2025/01/24 05:30

◎馮平◎馮平

◎馮平

母親的教誨中有一句：「心頭掠予在！」其實，這話只說過一次，是用頗重的語音說的。那是請妹妹在家裡找一份文件，怎麼找都找不到，而母親在跨洋那一邊的電話裡，就說了這句話。

為什麼找這份文件？具體情由忘了，只知道跟當時的未婚妻有關，好像可以輔助她從C國辦簽證來M國。後來婚約取消了，跟這份文件倒無關，只是徹底想過了，不能走下去。

多年後，「心頭掠予在」又在心裡敲出警聲，這次卻非常曖昧了，太多不確定的事物浮動起來，形成一道陰風，在看得見和看不見的地方，吹得十分混濁，十分隱晦，十分凶險。

風聲是很嚇人的，牽扯的層面很廣，包括信仰，包括神權與人性，包括工人的去留與工作的存亡……然而也總是這樣：愈是不能說的事，愈是吹得動盪；愈是動盪糾結的事態，愈是令人感到不安。

不安，所以心頭要掠乎在。

心頭掠予在，好像有一顆心像一支旗，是會晃動的，是會飄走的，是會散亂而丟去的。心頭掠予在，好像是伸出雙手抓住這支旗，定住它，讓這支旗穩住、穩住、再穩住。

那雙手像指揮的手。沒有指揮的樂團，節奏開始凌亂，情緒慢慢走調，氣氛變得不和諧，也就走不下去。那雙手像船長或飛行員的手，它們在惡浪翻騰的海濤中，在顛簸晃落的亂流裡，不要顫抖，不能顫抖，不可顫抖。後來知道了，不穩，從來不是外面的環境；不穩，真正的不穩，是內心的害怕，是深處的顫抖。是氣不足而惶惶反側。是雜生邪思妄念。

不穩，最後只能崩倒。

不穩，什麼都去了了了。

「心頭掠予在」，母親的話又在耳邊響起。現在最需要的，是把事情的關係看清楚，一層一層使它們排列有序，敘述成理。語言已經受到最大挑戰，沒有一句話是乾淨的，也沒有一句話是不乾淨的。語言既是上帝的使者，也是魔鬼的助手。它極度的脆弱，以致容易走向瘋狂。在口與口之間，任何一句話都輕巧地變換字序組合，產生突變，而猶如一顆破裂的毒瘡蔓延身體，最後爛成一片。（是誰說的？語言是精緻的文明，也是粗糙的文化。是詩人的聖所，也是強暴者的殿堂。）

語言，最懂得背叛自己。

人世風波，撼動的只有欲望――你要什麼？

此刻，只能深呼吸，歎一口氣。再深呼吸，歎一口氣。好，抓起「心頭」，讓它蹲馬步，將它的下盤壓低、再壓低。兩眼平視遠處，平視欲望。還至本處。在「都對和都不對」的聲浪交界裡，沒有一個各人可以逃脫出去。天意成毀，清淡如水。

如是此心。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應