【藝術文化】北美館喬恩．拉夫曼錄像展 探索虛擬與現實的區別

喬恩．拉夫曼《穿孔天空》，錄像，21分鐘，2021年。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北美館邀請柏林KW當代藝術中心策展人納迪姆．薩曼（Nadim Samman）策畫的「開放網絡計畫」線下展「破空」，展出喬恩．拉夫曼2件錄像作品《穿孔天空》及《S.S. Lacuna：序幕》，探討數位技術及其所創造的社群，即日起至8月11日，在北美館地下樓Ｆ展覽室展出。

北美館表示，「破空」展覽探問人們透過網絡建構出一條通往新世界的道路，究竟是現實，抑或是另一個無邊境的虛空？《S.S. Lacuna：序幕》在人工智慧生成的宇宙中，以道德混亂的末日情境為背景，邀請觀眾遊走在文明末期的世界，隨著劇情展開，透過類似電玩的點擊互動，探索自身選擇與角色開展出的因果關係。《穿孔天空》則以第一人稱敘事，開展出一段由遊戲玩家尋找年少記憶中，一款當今毫無紀錄、消失無蹤的網路遊戲，引發其在尋找答案的過程中，對記憶產生質疑。

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喬恩．拉夫曼的作品融入來自網路的影像和敘事素材，提出關於科技滲透、調解人性、記憶和自我的提問。展覽詳詢北美館官網。

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