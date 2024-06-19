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藝文 > 自由副刊 > 文學專題

【自由副刊】 蘇佳晨／林榮三文學獎我最愛……〈浮蝶〉

2024/06/19 05:30

（第十六屆散文獎二獎．李達達）

◎蘇佳晨

不禁思索，我有多久沒做夢了？日復一日搭著名為「日常」的機器，「噠」的一聲標籤貼上，一切彷彿標準程序，沒有意外……沒有夢。

初回使用「夢想」，應是小學畢業紀念冊上那句「築夢踏實」，我累積著勇氣和希望，當做夢想的燃料，期待有天夢想能啟航，脫離煩惱、奔向自由，但燃料總是不夠，還飛得不夠遠不夠高，就開始往下墜落，只獲得名為「無奈」的戰利品。就這麼歲歲年年，在啟程與墜落之間往復折磨。

「噠」的標籤聲，又一次提醒自己活在現實。

讀完李達達〈浮蝶〉，我羨慕那隻蝶、羨慕那場夢，我要再次開始做夢，這次我要用無奈和日常當燃料，取之不盡用之不竭，我相信那隻蝶從未遠離，因為，我也有那隻蝶。●

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