【家庭plus．運動場看台人生】相信自己 人生決勝球

成功是和自我比較而非他人，只要有進步便是成功。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

近來黃仁勳在台掀起一股遠遠超越任何偶像的風潮，黃仁勳現象成了新顯學，不只網路瘋傳黃仁勳美食地圖，就連股市也流行起黃仁勳概念股；同時，他先是受邀到奧克蘭為運動家隊開球，隨後還到台北大巨蛋開球，成了台灣職棒史上身價最高的開球嘉賓，但其中有段棒球相關故事較少受到討論。

黃仁勳在運動家開球前，在場邊熱身傳球，與球員閒聊時問起是否看過《人生決勝球》這部電影，隨之大大稱讚這是部必看的好電影。在運動家主場開球，熟悉棒球的人應該都聯想得到，若要談論棒球電影，絕對是改編自該球隊真實故事，與黃仁勳專業更相關的《魔球》，沒想到他不落俗套（發自內心）地推薦了別部。就在人人擔心起工作可能很快會被黃仁勳所帶起的AI浪潮所取代的當頭，他卻反其道推薦了一部講究傳統老派，具個人經驗價值的電影，著實令人玩味。電影原英文片名為Trouble with the Curve，描述一位頂尖的老棒球球探，即便有著獨到的眼光觀察球員能力，卻難抵棒球日漸講究數據化的浪潮，將被球團強迫退休，由電腦取代。

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然而，電影劇情鋒迴路轉，在球隊決定選秀會搶奪炙手可熱的強打少年的過程中，他卻獨排眾議，憑藉自己多年的眼光經驗，光憑聽聲音，便可判別他擊球的扎實度，一語道出他的致命缺點「他曲球打不好」（He troubles with the curve）。做為片名，它有迷失在人生轉折處的雙關意涵，電影裡的老球探是個成功的對照案例，成了運動心理學成就目標理論裡，工作涉入這類型的人絕佳代表──成功是和自我比較而非他人，只要有進步便是成功。

當我們焦慮未來時，相信AI不盡然會成功，但堅持相信自己的價值，總有等到屬於自己那天到來的機會。

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