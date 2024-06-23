【家庭plus．徵文大拼盤】投資股票 有賺有賠

圖／Hungtheart

投資都一定有風險，別道聽塗說，少點投機心態，自然保安康……

〈心態完全扭曲〉包租公變成無殼蝸牛

文／小蝸牛（新北市）

請繼續往下閱讀...

20多年前，先生在傳統產業界擔任小主管，年薪百萬。身上有點錢開始投資股票，因為要上班，沒時間看盤，態度較保守，一年下來，賺得比正職還多，他開始抱怨工作很辛苦，有一次跟同事吵架，沒多久就辭職，我勸他再找工作，他卻一心只想靠股票賺錢。

原本我們有兩間房子，一間自住，一間店面租人，也有存款，經濟無虞。他開始專職做股票後，沒幾年就滿頭白髮，而且離開職場愈久愈回不去，這期間，他經歷過金融海嘯，股市大跌，沒錢只好賣房子。10年前，我們開始租房子，房價愈來愈高，買不起，只能當無殼蝸牛。

先生投資股票20年，賠錢傷身。他沒有因此而大澈大悟，還是想靠股票翻身，我和他大吵，他就說我不懂什麼是富貴險中求，在我看來，這就是賭徒。

客廳書架上滿滿的投資理財書，教人如何用最小的力氣搏得最大的利益。我還是相信天道酬勤，小富由儉，大富由天，妄想靠股票賺大錢者，真的要三思。

〈還是得做功課〉菜籃族翻身 坐等績效

文／Lily（桃園市）

甫過花甲之年的我，遙想自29歲那年開通證券戶的股海浮沉，居然要等到女兒大學畢業學會理財，才將我這艘被股市拍打得破爛的船，定錨在績優股之後，此後享受著存股的安穩喜悅。

年輕時候我喜歡買聽來的明牌股，但只要一下場，馬上就變成套牢的「冥牌」。還有就是婆媽的性格，總是喜歡找那種股東會發米、發瓶子、發背包的公司，卻不曾想這背後的底層邏輯，要怎樣的公司才需要施以小恩小惠換你一張股東會的票？

還好女兒大學畢業後自學理財，將我的證券存摺都梳理了一番，然後告知我「本大利小利不小」，還有龍頭股以及產業護城河的重要。所以從10年前開始，我存股穩定的金融股、買良好績效的民生股，以及台灣的驕傲護國神山；近幾年更布局優質的ETF，讓我的退休生活從以前看到證券存簿只能咳聲歎氣，現在最期待的就是去刷簿子、看績效的時刻。

回首來時投資路，還是應該在投資路上多做功課，為了自己的金錢最明智的投資，才不愧辛勞工作所付出的一切。

圖／Hungtheart

〈不懂的不要碰〉投資比特幣 老命險不保

文／五月（高雄市）

通膨帶來物價上升，對我們年長者特別有感，大家都認同錢存銀行會被通膨吃掉，要學習投資理財，增加被動收入。

老同事熊熊的兒子，是台大企研所高材生，大學時期就參加理財社團，經常和社團同好互相研討，分享股票、基金等投資資訊，投資也有獲利，讓我們這群老朋友拜託熊熊，想藉由理財高手，增加自己的理財收入。

他兒子推薦當時很熱門的比特幣，比特幣是以美金計價的虛擬貨幣，波動大，但買賣價差大，獲利高。或許被利益迷惑，連什麼是虛擬貨幣，存在風險都不清楚，就傻傻拿錢交易，期望能翻好幾倍回來，殊不知投資不是穩賺不賠，投機更像賭博。比特幣買賣，雖是合法，但金管會無法源管控，利益讓人失去理智，從此每日提心吊膽，害怕賠錢。

買入比特幣這段時間，因緊張擔心賠錢，睡眠不好，血壓不穩定，最終決定賣出比特幣拿回本金。結算結果，雖有小賺，但對自己沒有基本認知，未評估可承受風險，貿然投資，捏一把冷汗。

〈只能當反指標〉沒投資體質 永遠逆操作

文／阿米（台北市）

名嘴說，投資一定有風險，找投資標的時一定得做功課。可是再怎麼做功課，我的風險似乎有增無減……

正因為我的風險，客觀上高於一般人，所以親朋好友封我為「股票反指標」。記得生平第一次買生技股，正是生技股一片活絡的時期，萬中選一成長股後，愈看報表我愈害怕，年年虧損，成長得起來嗎？最後還真的從十幾塊漲到幾百塊，果然優秀成長！但我當初愈看愈沒信心，見他漲了五塊就飛也似跑了，後面的成長我也只能含淚揮別。

才一次不以為意，後來我再來換化工股、傳產股、電子、營建、航運……屢試不爽！不是在我賣掉之後「大」漲、我進場之後「狂」跌，就是在等我心灰意冷暫不操盤的時候，走到最佳賣點，再回檔等我捶心肝。

家人都笑我，我應該要被證券公司的營業員列為正指標，因為跟著我逆向操作都是正投資喔！而我也認了沒有投資體質，還是腳踏實地做自己在行的事，心情平穩、生活快意些。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法