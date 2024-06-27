【藝術文化】文化奧運倒數 蕭美琴為台灣國家隊綬帶 新視覺設計同步亮相

副總統蕭美琴（站立者前排左2）、文化部長李遠（站立者前排左3）昨日共同出席「台灣前進2024巴黎文化奧運誓師綬帶記者會」，和與會表演團體一同比出象徵台灣的W手勢。（記者張嘉明攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024年巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日登場，主辦國法國在奧運前後期間，辦理近2,500項展演計畫的「文化奧運」，由文化部支持籌組的台灣藝文團隊，將自7月27日至8月10日在巴黎拉維特園區參與盛會。今日副總統蕭美琴、文化部長李遠等人皆出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶，正式宣告台灣代表隊將前往巴黎，為參賽選手集氣。

副總統蕭美琴出席「台灣前進2024巴黎文化奧運誓師綬帶記者會」為文化奧運國家代表隊集氣鼓勵。（記者張嘉明攝）

副總統蕭美琴致詞時表示，此次是台灣第一次籌組大規模的國家團隊參與文化奧運，「我一直認為奧運的精神跟價值是跨世代、跨領域、跨國界的多元展現，也是從力量和思想，從運動到藝術的交流與對話。以往台灣在奧運的參與，大家比較關注在運動賽事的耕耘和衝刺，這一次我們很高興能見證更多的美麗，更多的藝術。」

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「台灣文化前進巴黎奧運」新一波主視覺，以TAIWAN的「W」發揮創意，不僅利用五色彩帶，延伸設計還推出珍奶、森林小火車、天燈、香蕉及藍白拖等系列趣味符號，推廣台灣文化。（文化部提供）

文化部長李遠說明，前陣子為9組台灣團隊即將前往參加「外亞維儂藝術節」、「愛丁堡藝穗節」、「杜賽道夫國際舞蹈博覽會」等藝術盛會舉辦行前記者會，今日再度為文化奧運台灣隊站台，感到「今年的歐洲非常台灣」。他提到，透過不同藝術團體的精英，包括舞蹈、戲劇、音樂等演出，更能呈現台灣的獨特性。

文化部指出，16天的系列展演將以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，編排近60場演出，並將放映文化部藝術銀行近300位藝術家的作品影像。22組團隊反映台灣當代的多元人文景象，也向自由、平等、性別、族群、母語、混種等價值致敬。

此外，文化奧運的新一波視覺設計，以TAIWAN的「W」發揮創意，利用W形五色彩帶，搭配「一同勝利」的英文口號「Win Together」，屆時將融入展演場地景觀，連結奧運氛圍。延伸設計同樣套用以串連2個「V」表達「在一起」意涵的架構，推出珍奶、森林小火車、天燈、香蕉及藍白拖等系列趣味符號，推廣台灣獨有的文化元素。

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