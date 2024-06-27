【自由副刊】 林佑霖／林榮三文學獎我最愛……〈雲端社區生活指南〉

（第十九屆小品文獎．蘇吉）

◎林佑霖

在社群時代，從網路雲端之上的視角消弭了稜角，改變人與人相處的方式與情感。〈雲端社區生活指南〉書寫地方臉書社團裡，不同的人由於各異的原因聚集在此，在貼文中藉由臉書功能「你現在感受如何？」以及表情符號，便利、迅即地傳達感受。眾人對那位總是準時出現，而今已不在的回收阿伯的哀戚，和對之後回收該如何處理的擔憂同樣真實，同樣易逝。而作者所做的不只是捕捉這些快速來去的情感的矛盾，更多的是相信在網路社群的虛擬面目背後，或許也有一張張真實的面孔。作者試著穿過哭哭表情的大雨，看清每個人臉上哀傷的神情，透過每一條雨絲，建立彼此的連結。即使困難，還是想讓記憶再延長一點，讓剎那的泡沫再保留一會，將一切保存，成為最後一個忘記的人。●

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