【藝術文化】NSO攜手女高音安‧匹德森 交響‧阿爾卑斯巡演

NSO音樂總監準‧馬寇爾與樂團，近日為「交響‧阿爾卑斯」音樂會進行排練。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團在2023/24樂季安排了一系列理查‧史特勞斯，到了樂季尾端的盛夏，將帶領樂迷一起徜徉「阿爾卑斯」的清涼。「交響‧阿爾卑斯」音樂會，由NSO音樂總監準‧馬寇爾（Jun Märkl）親自率團演出《阿爾卑斯交響曲》，並攜手以演唱理查‧史特勞斯作品聞名的丹麥女高音安‧匹德森（Ann Petersen），呈獻優美的《最後四首歌曲》。

丹麥女高音安‧匹德森以演唱理查‧史特勞斯作品聞名。 （NSO提供）

音樂會上半場，先由樂團與匹德森獻演史特勞斯的《最後四首歌曲》。馬寇爾說，此曲是作曲家生命末期的作品，呈現出史特勞斯晚期流暢、甜蜜的音響，「旋律非常美麗且富有情感」；而歷來在歐洲各大歌劇院都留下了輝煌演唱成績的匹德森，歌聲飽滿，在抒情與戲劇音色之間游刃有餘，也曾多次演唱《最後四首歌曲》，她認為，此曲細膩的安排，由〈春天〉、〈九月〉、〈入眠〉到〈晚霞中〉最後一句歌詞「這約莫是死亡嗎？」，「4首歌曲描繪了作曲家對於死亡的想象，歌曲卻非常優美。下半場《阿爾卑斯交響曲》是理查‧史特勞斯晚期的音詩作品，馬寇爾說，史特勞斯居住在德國南方加爾米施-帕滕基興的小鎮上，那裡可看到阿爾卑斯山，啟發他創作這首以攀峰為主題的作品，藉由音樂描繪登山時的感受，比如可能遇到的危險，或是周圍所能見到的美景，都是與自然、心靈息息相關的體驗。對於大自然情境的描繪，《阿爾卑斯交響曲》可說是經典中的經典。

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今（29）日在台北國家音樂廳，7月14日台中國家歌劇院大劇院演出。

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