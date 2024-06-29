【藝術文化】指揮巨星亞尼克•聶澤-賽金抵台 喊想念台灣

（圖：牛耳藝術提供）

紐約大都會歌劇院管弦樂團首次亞巡，最終站今（29）日起，連續2天在台北國家音樂廳演出。指揮巨星亞尼克・聶澤-賽金昨日率先於下午飛抵松山機場，雖然演出行程密集又奔波，但穿著輕鬆便服的聶澤-賽金，絲毫未見疲態，還十分親民地與媒體打招呼，大喊：「非常想念台灣。」

聶澤-賽金最近一次訪台是2019年指揮費城管弦樂團，睽違5年再訪，聶澤-賽金說：「我其實很想念台灣，5年實在相隔太久了！所以希望我能更常來台灣！」

請繼續往下閱讀...

對於紐約大都會歌劇院管弦樂團首次亞巡，聶澤-賽金表示：「我非常興奮能首次帶領這個特殊的管弦樂界寶藏，一起來台演出。」2天2場不同曲目的音樂盛宴，獻演交響與歌劇經典之作，還有特別開放給音樂學子聆賞的彩排，聶澤-賽金希望台灣樂迷能「親身體驗紐約大都會歌劇院管弦樂團是多麼美妙的樂團。」

（文：記者凌美雪）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法