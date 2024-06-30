【家庭plus．徵文大拼盤】一不小心 婆媳走心

圖／豆寶

婆媳關係很微妙，很可能一句話或一個動作，就讓彼此心存芥蒂……

〈誰的眼光差〉送衣都不穿 竟是嫌難看

文／平也良（台中市）

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因為「看不慣」婆婆衣櫥裡的寥寥無幾和顯舊過時，我會經常替她添購新衣，婆婆總是客氣地收下，但從沒穿上身。我以為是因為捨不得，多次勸她要拿來穿，若只擱在衣櫥裡才是種浪費。

大姑兒子娶媳婦那年，問我有沒有適合的套裝可以借她，一旁的婆婆脫口說出：「妳問她做什麼？她那麼不會穿衣服，妳沒看她買給我的衣服嗎？」我這才恍然大悟，婆婆「珍藏」我送的衣服，原來是不認可我的眼光。

這樣的說法對於穿衣服頗有自信的我很受傷，好一段時間都因為這些往心裡去的話而「婆媳之交淡如水」，對婆婆不再像以往的殷勤熱切。

後來姊姊的一句：「被老太太嫌不會穿衣服，算是件壞事嗎？」突破了我的盲點、也解開了我的小心眼。婆婆的「不以為然」，或許更能讓我肯定自己的穿衣哲學；而她的心直口快則讓我從此不必再「自以為是」地買衣服送她，不也是件省心又省錢的好事嗎？

轉了念的我除去了心裡的疙瘩，又回歸成原來那個溫良的好媳婦了。

〈終於現世報〉媳婦失業 婆婆潑冷水

文／ching（雲林縣）

自古以來婆媳關係是家庭和樂的一把鑰匙，掌握鑰匙的人必須有著通情達理的睿智，才能化干戈為玉帛，進而達到圓滿。

嫁進門時，因為有工作，每天婆媳相處時間不長，倒也相安無事。無奈懷孕八個月，公司資遣所有人員，就這樣還沒生小孩就失業了，每天待在家中待產，老公安慰我安心把孩子帶好，家計就由他一人扛了。

這動作讓婆婆紅了眼，趁兒子不在家，直接跟我說：「妳現在沒有賺錢，最好安分點，我兒子上班很辛苦，妳都在花他的錢。」是！這句話我同意，但它像一根刺隨時提醒我，沒說出不滿及頂嘴，隱忍下來，我知道自己即使沒有工作，對家庭的付出沒有私心。

老天爺是公平的，若干年後婆婆受傷無法行動，整天跟公公吵架，直到我看不下去，再把她送給我的那句話還她，我相信她可能忘記當時的那句話傷我多深，但我說出口的當下，倒是同情婆婆。當年為了顧全大局吞下的苦水，居然這現世報還給了她。

〈兒子說說話〉不生孩子 全怪媳婦

文／TATAMI（台北市）

剛結婚時，因為老公覺得我們都還年輕，而且工作薪水不多，所以還不想養孩子。無奈婆婆急著抱孫子，只敢跟我溝通，甚至說：「妳不生，會害老公沒後代！」這句話就讓我多年以來，只要再碰到這話題就會爆怒！

之前公公生病需要人照顧，婆婆就說有了下一代，將來老了、病了才有人服侍。其實我們也不是真的不想生小孩，試了幾次都沒有結果就放棄了。但每當有親戚懷孕，婆婆就會刻意告訴我，甚至上個月鄰居生小孩，她就對著我說：「人家身體也不好，還不是生了雙胞胎……」我很想忤逆地對她說：「妳去問妳兒子啊！看是誰不想生！」婆媳間的嫌隙、很多問題都出在兒子身上，但婆婆只會怪媳婦。

平時我和婆婆相處和樂，但牽涉到老公的問題就很容易改變。老公這時不站出來調解，我就乾脆保持距離，冷靜以免爭吵。不過有時退一步想，同樣一句話，媽媽說和婆婆說，是不是我反應不一樣？不如心態反省，學放下。希望有一天能破解婆媳不合的魔咒。

圖／豆寶

〈以廚藝會友〉用食力證明 薑未必老的辣

文／東心（台中市）

一直以來我和婆婆之間就是不鹹不淡。在孩子陸續出生後，因為育兒教養的問題，我們的關係直達冰點。

每次回婆家最大的困擾就是吃飯，面對整桌的踩雷食物，如青椒炒紅蘿蔔、臭火焦的肉排等，小孩愛吃不吃的，婆婆就會指責我不會帶小孩，才讓他們養成偏食挑嘴的習慣，殊不知她的暗黑料理，才是影響孩子食欲的元凶。

好幾次我不諱言有些食材要如何去烹調比較可口，或是由我來掌廚，但婆婆總仗著自己從十幾歲就開始做飯，覺得我這都市來的嬌嬌女廚藝必不如她。

有一回婆婆帶大姑的兒子到我們家做客，我煮了平常給孩子吃的家常菜，沒想到兩位男孩吃得津津有味，非常捧場，吃到盤底朝天，這是常在婆家蹭飯從沒發生過的事。那次之後，婆婆才反思不是我家的兒女挑食，而是她廚藝不佳，我的冤屈才得以平反。

後來每當我們要回婆家，婆婆會先打電話來跟我討教煮什麼菜，我們的關係又回到最初。

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