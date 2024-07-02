【藝術文化】台中國家歌劇院「夏日FUN時光」看好戲 3檔重量級音樂劇接力開演

《Once, 愛是唯一》演員既是歌手也是現場演奏者。（ ©愛樂愛城文化傳媒，台中國家歌劇院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光」系列又來了，今年精選3檔音樂劇，將由現象級音樂劇《勸世三姊妹》率先於7月20日開演；緊接著是嚎哮排演籌備4年的台語饒舌音樂劇《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，自8月9日至11日演出；得了滿手獎牌的東尼獎最佳音樂劇《Once, 愛是唯一》，則將以2023新製作版本重磅登台。

《Once, 愛是唯一》於2023年首演的全新國際巡演版本，以強烈劇場感的絢麗燈光烘托音樂的渲染力。（ ©愛樂愛城文化傳媒，台中國家歌劇院提供）

台中國家歌劇院表示，2007年的音樂愛情電影《曾經。愛是唯一》，以主題曲〈Falling Slowly〉榮獲奧斯卡最佳電影原創歌曲，2011年改編成同名音樂劇，劇情描述一名失戀的都柏林街頭藝人，心碎的歌聲吸引了年輕的捷克女孩注意，倆人透過音樂訴說著愛與失去，毫無保留地唱出浪漫、脆弱、憂傷和甜蜜，深刻詮釋「在錯的時間遇見對的人」的遺憾。此劇隔年就獲得東尼獎11項提名，並拿下最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本等8項大獎。2013年首登倫敦西區，10年間巡演不斷，曾在墨爾本、首爾、多倫多、都柏林、雪梨等地演出。

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嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》讀劇音樂會畫面。（ 台中國家歌劇院提供）

即將在歌劇院上演的《Once, 愛是唯一》2023全新製作版，由倫敦西區與紐約百老匯首輪版男主角亞瑟．達維爾（Arthur Darvill）主演，達維爾去年甫以音樂劇《奧克拉荷馬》拿下奧利佛獎最佳演員，這次來台將和他真實人生中的妻子伊內絲．德．克拉克（Ines de Clercq）分飾男女主角，並將與10位音樂家演員輪番上場，一邊演奏吉他、小提琴、大提琴、手風琴、曼陀林琴和爵士鼓等樂器，一邊搭配劇情發展，時而劇中人、時而場外客，展現比電影更加豐富的角色人物內心世界。

躍演劇團《勸世三姊妹》劇照。（©林政億，台中國家歌劇院提供）

另一檔新作品發表，是嚎哮排演的《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，歌劇院表示，向來「說好笑的故事，做好玩的戲」的喜劇團體嚎哮排演，以百老匯音樂劇《漢密爾頓》為標竿，取鄭成功故事為靈感，描述自稱鄭成功第N代傳人的中部某開台聖王廟主委鄭萬里，因都更面臨拆廟迫遷，決定搞一台鄭成功歌舞秀吸引媒體關注，沒想到戲劇系畢業的兒子鄭馬豪卻插手製作以證明自己，爭取父親認同。歌劇院表示，嚎哮排演這次音樂劇以戲中戲的方式上演鄭芝龍、鄭成功的愛恨情仇，對照戲外的父子心結，音樂邀請創作能量豐沛的張清彥擔任詞曲創作暨編曲，並邀請饒舌歌手KE柯蕭負責台語饒舌歌詞編修，曲風令人耳目一新。

「夏日放／FUN時光」相關資訊，可詢台中國家歌劇院官網。

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